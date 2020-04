Núñez cuestiona que Diputados omitió consultar al Ejecutivo para tratar ley que regula la emergencia por el COVID-19







17/04/2020 - 12:25:59

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, cuestionó este viernes que la Cámara de Diputados omitió hacer la consulta previa al Ejecutivo para tratar el proyecto de ley 595 que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19 tomando en cuenta que la norma establece gastos que debe cubrir el Estado y no respeta la distribución de competencias de los tres niveles gubernamentales.



"El motivo de la presente es para manifestar la observación formal a la omisión de la previsión constitucional de consulta previa al Órgano Ejecutivo del proyecto de ley 595/2019-2020 que coadyuva a regular la emergencia por el COVID-19", establece la carta enviada por Núñez al presidente de Diputados, Sergio Choque.



En la mañana, se inició el tratamiento del proyecto de ley en una sesión, virtual y presencial, de la Cámara de Diputados.



En ese sentido, el Ministro afirmó que el procedimiento legislativo respecto a la propuesta normativa nació con "vicios de nulidad" al no ser remitido al Ejecutivo para su consideración previa vulnerando la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Administración Presupuestaria y el Reglamento de la Cámara de Diputados.



El parágrafo cuarto del artículo 321 la CPE dispone que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste.



En tanto, el artículo cinco de la Ley de Administración Presupuestaria señala que las entidades públicas no podrán comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.



Y el artículo 120 del Reglamento General de la Cámara de Diputados establece que los proyectos de ley que impliquen imponer o suprimir contribuciones de cualquier naturaleza o determinar su carácter nacional, departamental, municipal o universitario, así como los referidos a gastos fiscales a cargo del Tesoro General del Estado que no sean propuestos por el Ejecutivo serán remitidos para su consulta por la Presidencia de la Cámara.



En esa línea, Núñez también consideró que el proyecto de ley no guarda relación con "la distribución competencial autonómica" que establece la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización e "intenta normar una imposibilidad material de cumplimiento". Agregó además que la norma no señala la fuente de recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.



Ante esto, el Ministro pidió que antes de que se considere el proyecto de ley por el pleno de la Cámara de Diputados se remita al Ejecutivo para su consideración previa como establecen las normas vigentes.