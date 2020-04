Gobierno repudia expulsión de policías, anuncia procesos penales y considera que Evo Morales está detrás de la violencia







17/04/2020 - 10:54:17

Santa Cruz, (ABI). - El Gobierno condenó el viernes la expulsión de los policías de Shinahota, trópico cochabambino, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y anunció que se asumirán acciones legales en contra de los responsables de la violencia.



"Las Fuerzas Armadas (son) solidarias con la Policía Nacional, repudiamos y rechazamos estos actos de violencia, (pero) alineados con el trabajo que se ha ido desarrollando seguiremos cuidando la vida de todos los bolivianos", manifestó el ministro de Defensa, Fernando López.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, agregó que se tomarán todas "las acciones legales necesarias contra estos delincuentes" porque no se trata de ciudadanos de bien.



Estos "delincuentes han arriesgado a su población (generando aglomeración de personas), han querido flagelar a policías y esto obviamente no vamos a permitir. El Comando de la Policía se está querellando y ordené también que el Ministerio de Gobierno haga las denuncias penales correspondientes", aseveró.



La expulsión de policías se registró anoche, después de que horas antes algunos dirigentes dieron un plazo de 24 horas a los uniformados para que salgan del trópico cochabambino.



Murillo indicó que no tiene "ninguna duda" de que el expresidente Evo Morales está detrás de este hecho porque "es un hombre que se alimenta con la muerte y con la violencia".



Sin embargo, tanto López como Murillo remarcaron que no caerán en el juego de los dirigentes del trópico que quieren reactivar hechos de violencia para luego victimizarse.