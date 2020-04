Coronavirus: Bolivia tiene un déficit de 1.100 camas de terapia intensiva; además de 400 especialistas







17/04/2020 - 10:50:53

Los Tiempos.- El pico más alto de la pandemia de la Covid-19 en Bolivia podría registrarse durante la segunda semana de mayo, explicó a Los Tiempos el embajador boliviano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohamed Mostajo-Radji. Dijo que el país tiene un déficit de 1.100 camas de terapia intensiva y 400 especialistas intensivistas.



“Sobre el pico más alto, por número básico estaríamos hablando a mediados de mayo. Es posible que se alargue después o que nunca lleguemos al máximo, dado las medidas del Gobierno que se han tomado en reducir las curvas desde el inicio. Bolivia ha sido uno de los primeros países en implementar medidas drásticas”, afirmó a este medio el diplomático.



Según los reportes oficiales del Ministerio de Salud, el 8 de abril se presentó en el país el pico más alto de casos positivos, fue de 54 casos. Desde los dos casos positivos que se dieron a conocer el 10 de marzo pasado hasta el 15 de abril se llegó a una cifra de 441 casos positivos y 28 decesos.



Mostajo-Radji, en su contacto con Los Tiempos, refirió que la tasa de contagio es mucho más baja de lo que iba a ser, “obviamente tenemos la limitación de que a instrucción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solamente estamos haciendo pruebas a la gente sintomática, por lo cual la proporción de muertos se ve muy alta”.



Mencionó que los países están aplicando diferentes modelos para combatir la pandemia del coronavirus, pero “nosotros estamos con el modelo de mantener la cuarentena”.



“Están el modelo de hacer un trabajo ordenado y el modelo de vamos todos, en caos y que se enferme el que se enferme y sobreviva el que sobreviva, entonces, existen distintos modelos. El peor modelo que mencionaba es el caso de Italia, sabemos que no vamos a llegar a eso porque ya hemos controlado la parte inicial, pero digamos en el peor escenario estaríamos hablando de cuando llegue el pico de 12 mil casos mes, es decir, si mañana Bolivia se convirtiera en Italia, es el peor. Pero, en el mejor escenario (con medidas estrictas como la cuarentena) estaríamos hablando de 1.000 a 1.500 (casos positivos) en el pico mes”, manifestó.



Agregó que “es probable que por aritmética básica tengamos mucho más enfermos de los cuales son sintomáticos, pero sabemos que un 75 por ciento de los enfermos no desarrollan síntomas”.



Déficit



Según Mostja-Radji, el sistema de salud de Bolivia es el segundo peor del continente americano después de Haití, toda vez que se heredó déficit, que va desde camas en terapia intensiva hasta profesionales especialistas intensivistas.



“Heredamos un déficit de 1.100 camas de terapia intensiva, esa es la realidad del asunto, el gran déficit. Con los modelos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), vamos a necesitar como máximo para esta epidemia, de nuevo asumiendo el peor de los casos, el caso de Italia, 434 camas”, indicó.



El Gobierno promueve la adquisición de 500 camas de terapia intensiva.



“Quiero ponerlo así, no vamos a utilizar estas 500 camas, pero aun así quiero decirlo, no hemos podido completar el déficit”, dijo.



Mostajo-Radji informó que también hay escasez de personal especializado. “No quiero maquillar los datos, tenemos 190 intensivistas en todo el país y eso es lo que tenemos”, señaló al referir que por lo menos debería haber 600.