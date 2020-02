Murillo resalta apoyo a candidatura de la Presidenta Áñez sin siquiera haber iniciado la campaña







17/02/2020 - 17:56:11

Cochabamba, ABI.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, resaltó el lunes el apoyo que manifestó la población a la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez, que representa a la agrupación "Juntos", sin todavía haber iniciado su campaña y haber socializado su plan de gobierno rumbo a las elecciones nacionales, pautadas para el 3 de mayo.



"Sin hacer campaña, en menos de 30 días, cuando decidió ser candidata, la Presidenta Jeanine Áñez ha empatado al señor Carlos Mesa. Por lo que estamos seguros que arrancando la campaña y en 45 días vamos a superar, con bastante amplitud al Movimiento al Socialismo", dijo a los periodistas.



La autoridad recordó que existe una orden impartida por la presidenta Áñez de no utilizar los bienes del Estado para realizar la campaña electoral, lo cual expresa una diferencia sustancial con el gobierno anterior que hacía "uso y abuso del poder" para hacer proselitismo electoral.



En cuanto a los llamados de unidad de los frentes, Murillo dijo que no era quién para exhortar a los políticos al respecto y explicó que desde la óptica del gobierno y la agrupación "Juntos", dará seguridad y estabilidad a la población.



"Está claro que la población no quiere volver atrás, no queremos volver a perder la democracia y, por lo tanto, es importantísimo que todos empujemos el carro a un solo lado", puntualizó.