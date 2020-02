Ministerio de Minería investiga empresa que explota sal de forma irregular en Entre Ríos







17/02/2020 - 17:53:08

Tarija, ABI.- El ministro de Minería, Carlos Huallpa, informó el lunes que investigan a la empresa "Martín Olguita" que explota sal de forma irregular en el municipio de Entre Ríos, del departamento de Tarija, al no contar con documentación, ni ficha ambiental y que supuestamente habría sido favorecida con el permiso de autoridades del anterior Gobierno.



"A la denuncia de la Federación de Tarija, a la cabeza del presidente, Víctor Roja, hizo una denuncia ante el Ministerio de Minería sobre una empresa que fue adjudicada por el anterior ministro, Cesar Navarro, que le cedieron 70 cuadriculas, y esa empresa no cumple con los requisitos y tampoco cumple con la ficha medioambiental", informó a los periodistas.



Agregó que tras revisar en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) se verificó que la empresa de sal "Martín Olguita", ubicada en una comunidad de Entre Ríos no tiene documentación, ni ficha medioambiental.



"Estamos trabajando y seguramente vamos a ver para la reversión del área, porque se favoreció a esa empresa de forma ilegal por las anteriores autoridades", agregó.



Añadió que durante su gestión encontró documentación que demuestra responsabilidad en las anteriores autoridades en diferentes hechos irregulares dentro del Ministerio de Minería, como corrupción, tráfico de influencias y otros que deben ser investigados.