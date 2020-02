Transporte pesado pide iniciar certificación de chatas; multas de Perú ascienden a $us 1 millón





17/02/2020 - 14:09:36

La Paz, ABI.- El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz (Cadetrans), Álvaro Ayllón, pidió el lunes iniciar lo más pronto posible las inspecciones y certificación a los semirremolques del sector, tomando en cuenta que las multas contra los transportistas bolivianos, por parte de Perú, ascienden a 1 millón de dólares.



"Ya teníamos que iniciar esta semana las inspecciones; sin embargo, no tenemos ningún tipo de resolución que autorice a la Policía de poder dar legalidad a esos certificados", informó a los periodistas.



Advirtió que, si no se inicia las inspecciones "en las próximas horas", el sector del transporte pesado adoptará medidas de presión para agilizar el proceso.



"La presión para el sector es muy grande. Ahora el costo es mayor por la serie de multas que estamos recibiendo", dijo.



A su juicio, el costo de las inspecciones será una carga económica extra para el sector, pero es más conveniente que las altas multas que emiten las autoridades peruanas, que superan los 350 dólares por infracción.