Revilla asegura que el TSE debe actuar en "consecuencia" e inhabilitar a candidatos que incumplan requisitos







17/02/2020 - 13:19:14

La Paz,ABI.- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró el lunes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe actuar en "consecuencia" e inhabilitar a los candidatos que incumplan los requisitos necesarios para postular en los comicios del 3 de mayo.



"Está claro que el TSE tendrá que actuar en consecuencia no habilitando a quienes no cumplen los requisitos que están establecidos en la Constitución Política del Estado", dijo a los periodistas consultado sobre la candidatura del expresidente Evo Morales.



Hasta el final de la tarde el TSE hará conocer la lista de los candidatos que se encuentran habilitados para participar en las elecciones de mayo próximo, quienes cumplieron con todos los requisitos establecidos por la ley.



Revilla recordó que uno de los requisitos para ser candidato a senador o diputado es contar con una residencia de dos años en el país.



"Entre estos candidatos observados está Evo Morales quien no cumple ese requisito", afirmó.



Morales salió del país sin que nadie lo expulsara y se acogió primero al asilo en México y actualmente se encuentra en calidad de refugiado en Argentina.