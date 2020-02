Gobernación de Tarija amplia denuncia contra presidente del Legislativo por adquisición de imprenta







17/02/2020 - 13:17:23

Tarija, ABI.- El secretario de Justicia de la Gobernación de Tarija, Yamil García, informó el lunes que se amplió la denuncia contra el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Guillermo Vega, en el caso de la adquisición de una imprenta con presunto sobreprecio en la gestión del exgobernador, Lino Condori.



"La investigación se ha ampliado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta anti económica, tomando en cuenta que la Gobernación del departamento ha cancelado aproximadamente 995.000 bolivianos por un equipo que no tenía mayor precio que 120.000 bolivianos. Hay un sobreprecio aproximado del 500 por ciento", informó a los periodistas.



Explicó que, de acuerdo a la documentación, Guillermo Vega (MAS), fungía como encargado de adquisiciones en la gestión del gobernador interino, Lino Condori, cuando se adquirió la imprenta.



"De acuerdo a documentación presentada ante el Ministerio Público se observa con absoluta claridad la participación de Guillermo Vega Flores en la elaboración del documento base de contratación donde se omite la inclusión de las cláusulas de seguridad necesarias para evitar una compra fraudulenta como ocurrió en el presente caso", agregó.



García recordó que dentro del caso ya se tienen imputados a la empresa proveedora, que pidió juicio abreviado, al ex gobernador de Tarija, Lino Condori, y al exdirector administrativo, Eloy Jurado.



"Esperamos que en las siguientes horas el señor Vega, no solo sea convocado a declarar ante el Ministerio Público, sino que además existiendo la documentación suficiente que acredita la comisión de delitos sea inmediatamente imputado formalmente", añadió.