Exfuncionarios de Entel que cobraron grandes sumas por finiquitos devolvieron el dinero







17/02/2020 - 13:09:38

La Paz, 17 feb (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó el lunes que los 13 exfuncionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), que cobraron de manera irregular "grandes sumas" de dinero por finiquitos, devolvieron esos recursos a la empresa.



No obstante, el ministro de Obras Públicas aclaró que el haber devuelto esos finiquitos, cobrados sin trabajar un mínimo de tres meses, como manda la ley, no los exime de sus responsabilidades administrativas y penales por cometer ese delito.



"Los 13 funcionarios han devuelto, han entregado ese dinero, pero no les exime de la responsabilidad administrativa, no les exime de la responsabilidad penal", dijo en rueda de prensa.



Arias manifestó que Entel, tras hacer la denuncia contra el exgerente Elio Montes, principal gestor del pago de finiquitos, cuya suma total supera los 800.000 bolivianos, es la Fiscalía la entidad encargada de seguir con el proceso penal.



Por otro lado, anunció que el jueves, 20 de febrero, el actual gerente de Entel, Eddy Luis Franco, presentará un informe sobre los movimientos económicos que hizo Montes durante su administración al mando de la telefónica estatal.



Asimismo, aseguró que Montes en ningún momento cobró 100.000 bolivianos de sueldo, como se especula en redes sociales, porque su salario era el establecido para un gerente de una empresa estratégica, en este caso 30.000 bolivianos.