El Alto: Activistas de 2003 preocupados por regreso de exasesor de Goni







17/02/2020 - 09:49:49

Erbol.- El ex ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) Roberto de la Cruz expresó su preocupación por el regreso de Manuel Suárez Ávila, exsecretario privado de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante la guerra del gas de 2003, como el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores por encargo de la presidenta Jeanine Añez.



De la Cruz, uno de los activistas de octubre 2003 y actual abogado, dijo que iniciará consultas con otros actores alteños para evaluar y tomar una posición ante el gobierno, tomando en cuenta que Suárez fue uno los operadores políticos que acompañó junto a Manfred Reyes Villa, hasta el último día de gobierno de Sánchez de Lozada.



Sin embargo la preocupación del exdirigente sindical no solo apunta a la presencia de Suárez sino también al exjefe de prensa de la embajada de EEUU, Erick Foronda, en calidad de secretario privado de Jeanine Añez. ¿Qué hace en la Cancillería el secretario privado de Goni; qué hace Erik Foronda, asesor de prensa de Carlos Sánchez Berzaín?, preguntó.



Lamentó que el gobierno de Añez “se llene de oportunistas” que se aprovechan de la transición, aunque destacó el rol conciliador del ministro de la Presidencia Yerko Núñez dentro el actual gabinete.



Dijo que el año 2003 Evo Morales se aprovechó de la lucha de los alteños y sin hacer nada accedió al poder y hoy se repite la historia, porque otros son los ocupan cargos de gobierno, mientras que los que lucharon con pititas en las calles no son tomados en cuenta.



El activista alteño rechazó el retorno de los excolaboradores de Goni y de la embajada de EEUU porque significan un peligro para convivencia pacífica del país por sus antecedentes, como las de Manfred Reyes Villa que tienen cuentas pendientes con la justicia por los hechos de octubre 2003.



Suárez fue diputado del Beni por el MNR en la primera gestión de Sánchez de Lozada (1993-1997), luego secretario privado en el segundo mandato (2002-2003) y posteriormente ejerció interinamente el cargo de ministro de la Presidencia en la gestión de Carlos Mesa (MNR).



También fue asesor de Samuel Doria Medina actual candidato a vicepresidente de Jeanine Añez. Durante la posición de Suárez estuvo el exlíder cívico cruceño y empresario Branko Marinkovic. Suárez también fue asesor de Marinkovic durante la lucha por las autonomías que encabezó el Comité pro Santa Cruz.



Foronda es comunicador y estuvo vinculado muchos años a la Embajada de EEUU en La Paz y en casi toda la gestión del MAS desapareció de escena y durante el juicio a Sánchez de Lozada en la Corte Federal de Fort Lauderdale de EEUU, apareció en algunas fotografías al lado del exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.



En declaraciones al matutino Página Siete en noviembre de 2019, Foronda precisó que recibió una llamada para venir apoyar al gobierno de transición en varios campos donde tiene amplia experiencia y aceptó por el momento de la crisis que estuvo atravesando el país. Para noviembre no tenía un rol definido pero luego Palacio de Gobierno lo presentó como Secretario Privado de la presidente Jeanine Añez. Foronda negó relación alguna con Sánchez Berzaín.