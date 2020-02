Guaidó promete importantes anuncios esta semana







17/02/2020 - 09:41:18

VOA.- Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una “estrategia clara” para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país.



Adelantó que esta semana revelará elementos concretos vinculados con medidas contra empresas que, según dijo, “financian al paraestado”.



Consultado por la Voz de América sobre la diferencia que podrían marcar las nuevas sanciones que la comunidad internacional tiene previsto implementar en comparación con las que ya se han establecido, Guaidó insistió en que no sólo las sanciones pueden generar un cambio.



“Entiendo la referencia a las sanciones por lo polémico que es la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza, entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí los mueve, que sí los ha afectado y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, a través del tema económico, a seguir buscando complicidades”.



En su cuenta de Twitter se dirigió al país el fin de semana: "Venezolanos, tenemos la estrategia, el compromiso del mundo y las herramientas para salir adelante. Escalaremos la presión hasta donde sea necesario. Debemos actuar en conjunto. Les pido confianza, asumamos nuestro rol de movilización. Atentos a la agenda de los próximos días".





Guaidó ratificó el llamado a la Fuerza Armada para que no continúe protegiendo a Nicolás Maduro e insistió en que se mantienen las garantías para quienes se pongan del lado de la Constitución. Además, hizo énfasis en que el gobierno en disputa no se atreve a detenerlo.



Por su parte el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, acusó a Guaidó de formar parte de una trama de corrupción.



“Genera exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control (…) los activos de Citgo y los depósitos de Citgo se los robaron, quién controla eso, nadie”.



Rodríguez señaló a Guaidó de presuntamente estar protagonizando lo que definió como “el más gigantesco caso de corrupción de Venezuela”.