Empieza la evacuación de pasajeros del crucero puesto en cuarentena en un puerto de Japón debido al coronavirus







17/02/2020 - 09:30:27

Actualidad.- Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur e Italia, así como Hong Kong y Taiwán, han anunciado planes para evacuar a sus ciudadanos del crucero Diamond Princess, en estado en cuarentena por casi dos semanas debido al coronavirus, según reportan varios medios japoneses.



El Diamond Princess se encuentra inmovilizado desde el 5 de febrero en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, luego de que se descubriera que uno de sus pasajeros estaba infectado con covid-19. El 16 de febrero, el número total de infectados a bordo alcanzó los 454.







En la mañana del 17 de febrero, 328 estadounidenses que viajaban en el barco partieron de Japón a EE.UU. En total, serán evacuados 380 ciudadanos del país norteamericano. Otros 40 estadounidenses infectados permanecen en hospitales japoneses.



Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de EE.UU. informó que entre las personas evacuadas había 14 pasajeros diagnosticados con el coronavirus dos o tres días antes. Después de regresar a su país, todas los evacuados serán puestos en cuarentena durante 14 días en una base de la Fuerza Aérea en California.



Otra cuarentena al regresar a casa



Asimismo, algunos norteamericanos se negaron a abandonar el barco, según The Japan Times. La decisión de enviar a los evacuados a una nueva cuarentena después de casi dos semanas de aislamiento en el transatlántico "causó enojo entre los pasajeros estadounidenses", reportó la CNN.



"Parece una sentencia de cárcel por algo que no hice", se quejó el pasajero Keri Mansikalko. Aquellos que se negaron a volar a Estados Unidos el 17 de febrero tendrán que pasar otras dos semanas en Japón antes de poder regresar a casa.



Por su parte, las autoridades australianas tienen la intención de evacuar del Diamond Princesses a 209 de sus ciudadanos que no están infectados con el coronavirus, según The Guardian. La operación comenzará el 19 de febrero, cuando finalice la cuarentena de dos semanas en el crucero. Después de regresar a Australia, los evacuados serán puestos en cuarentena nuevamente.



Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Ígor Morgúlov, dijo que comenzarían a discutir la evacuación de 24 ciudadanos rusos después de que se completara el tiempo de cuarentena en el barco. La Embajada de Rusia en Tokio ha confirmado que una de las pasajeras rusas se ha infectado con covid-19.



Mientras tanto, no se ha informado acerca de ninguna evacuación de los 78 ciudadanos británicos que se hallan a bordo del crucero. Estos denuncian que su Gobierno los ha abandonado y volvieron a pedir que los evacuaran, citando la decisión de las autoridades estadounidenses como ejemplo, reseña The Telegraph.