Galaxy S20 y Galaxy Z Flip: cuándo llegarán los nuevos smartphones de Samsung a Latinoamérica

17/02/2020 - 09:25:06

Infobae.- Samsung presentó esta semana dos nuevos smartphones: el Galaxy S20, que en una de sus versiones cuenta con una cámara de 108 MP y zoom de hasta 100 X y una nueva versión del Fold, que en esta edición fue bautizado como Galaxy Z Flip. Este celular tiene una pantalla de vidrio plegable y apunta a un cambio de estética respecto del modelo anterior, porque cuenta con un solo display principal alargado, de 6,7 pulgadas.



Este último modelo saldrá a la venta en Estados Unidos mañana viernes 14 de febrero por un valor de USD 1.380. Pero ¿cuándo llegará a Latinoamérica? Infobae consultó a Samsung por este tema y la empresa aseguró que el equipo estará disponible en la mayoría de los países de la región en el transcurso del mes de marzo, aunque en otros casos puede demorar un poco más.





En el caso de México, Chile, Colombia, Perú y Panamá, por ejemplo, este nuevo celular desembarcará el 13 de marzo; en tanto que el Puerto Rico estará disponible unos días unos días antes: el 6 de marzo. En Brasil, por su parte, llegará el 27 de marzo y a la Argentina, en abril, aunque no se precisó ninguna fecha en este caso.



Por otra parte, el Samsung Galaxy S20, se podrá adquirir en gran parte de la región a partir de los primeros días de marzo, muy cerca de la fecha del lanzamiento al mercado en Estados Unidos y Corea del Sur, que será el 6 de marzo. Las fechas pueden variar en cada país de la región, así como las estrategias: en algunos casos se habilitará primero una preventa y en otros se lanzará directamente la venta de los equipos, según explicaron a Infobae.



En cuanto a los precios, cabe recordar que en la presentación oficial del 11 de febrero se anunció que, en Estados Unidos, el S20 tendrá un valor inicial de USD 999, en tanto que el S20 Plus y el S20 Ultra costarán USD 1.199 y USD 1.399 respectivamente.



Samsung Galaxy Z Flip: pantalla de vidrio plegable y un mini display frontal



El Samsung Galaxy Z Flip es el sucesor del Galaxy Fold. Este móvil plegable incluye un display alargado de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD Plus ( 425 ppi) y relación de aspecto de 21,9:9. Por su parte, el mini display que se ve cuando el celular está cerrado es Super AMOLED de 1,1 pulgadas con 303 ppi de resolución.



El Galaxy Z Flip cuando está desplegado mide 15,4 mm y desplegado sus dimensiones son 6,9 mm. Pesa 183 gramos, cuenta con un procesador de ocho núcleos, 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.



En cuanto a la batería es de 3.300 mAh y es compatible con carga rápida por cable o inalámbrica- Además integra la función Wireless PowerShare, que permite cargar de forma inalámbrica los auriculares Galaxy Buds y el Samsung Galaxy Watch.



El Galaxy Z Flip cuenta con cámara trasera dual que consiste en una ultra gran angular de 123 grados, 12 MP de resolución y apertura F/2, 2; y una cámara gran angular de 78 grados, resolución de 12 MP y apertura F/1,8. Cuenta con estabilización de imagen óptica y es posible hacer zoom digital de hasta 8x así como grabar videos en HDR10+.



La cámara integra tecnología en otros equipos de Samsung como la posibilidad de hacer tomas en sitios de poca luz con el modo nocturno o grabar videos en cámara rápida (Night Hyperlapse).



Cuando el móvil está cerrado, se pueden hacer selfies y videos con una relación de aspecto 16:9. La cámara para selfies es de 10 MP, ángulo de 80 grados y apertura F/2,4. La cámara permite grabar video con resolución 4K y cuenta con estabilizador óptico para la grabación de videos.



Samsung Galaxy S20: grabación de videos en 8K y la llegada del modo “toma única”



El Samsung Galaxy S20 viene en tres modelos: el S20 base con display de 6,2 pulgadas; el S20 Plus, con una pantalla de 6,7 pulgadas y el S20 Ultra con un tamaño de 6,9 pulgadas. La pantalla Dynamic Amoled de los tres modelos ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un sensor táctil de 240 Hz. Además, todos los modelos vienen equipados con tecnología 5G.



Las cámaras de los tres modelos





Samsung Galaxy S20: cuenta con cámara triple que incluye un ultra gran angular de 12MP, 120˚ y apertura F/2,2; un gran angular de 12 MP, 79˚, apertura F/1,8 y teleobjetivo de 64 MP, 76˚ y apertura F/2,0. El zoom óptico es híbrido y puede llegar hasta 3X, y en su modo de súper resolución, gracias a las lentes plegadas y con la potencia de la inteligencia artificial puede lograr un aumento de 30X.



Samsung Galaxy S20 Plus: tiene cuatro cámaras traseras integradas por un ultra gran angular de 12MP de resolución, apertura de 120˚, F/2,2; un gran angular de 12MP, F79˚, F/1,8; teleobjetivo de 64MP, 76˚, F/2,0 y cámara ToF para lograr imágenes con profundidad o efecto blokeh. En cuanto al zoom óptico híbrido se puede llegar a los 3 aumentos y en su modo de súper resolución llega a 30 X





Samsung Galaxy S20 Ultra: al igual que el S20 Plus tiene cuatro cámaras pero con algunas variaciones en los números. Cuenta también con cámara ToF, y el mismo ultra gran angular, pero su teleobjetivo es de 48 Mp, apertura de 24˚ y F/3,5; en tanto que el ultra gran angular ofrece resolución de 108 MP, además de apertura de 79˚ y F/1,8. En este caso el zoom óptico híbrido llega a los 10 aumentos sin pérdidas y permite un zoom espacial de 100 x.



Cabe señalar que el S20 Ultra ofrece la opción de cambiar dinámicamente entre un modo de 108MP de alta resolución y un modo de 12MP, gracias a la tecnología no binning que combina nueve píxeles en uno en el nivel del sensor.



En cuanto a la cámara frontal, en el caso del S20 y S20 Plus es de 10 MP, 80 grados y apertura F/2,2; en tanto que en el S20 Ultra ofrece una resolución de 40 MP, un ángulo de captura de 80 grados y apertura F/2,2.





Tanto el Samsung Galaxy S20 como el S20 Plus ofrecen 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno con la posibilidad de expandirlo por medio de microSD hasta 1 TB. Por su parte, el S20 Ultra viene en dos versiones: una de 12 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno y otra de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. En ambos casos es posible expandir la capacidad hasta 1 TB por medio de tarjeta microSD.



La batería en los dos primeros modelos es de 4.000 mAh y en el Ultra es de 5.000 mAh. La serie Galaxy S20 viene con un cargador rápido de 25 W, mientras que el Ultra también admite carga súper rápida de 45 W. En todos los casos ofrecen mejoras en la velocidad de carga inalámbrica con fast wireless charging 2.0.



Los equipos son además resistentes al agua y al polvo: tiene certificación IP 68, es decir que pueden soportar estar sumergidos a un metro de profundidad (en agua dulce) hasta 30 minutos.