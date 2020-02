Cómo fueron las últimas horas de Caroline Flack antes de quitarse la vida







17/02/2020 - 09:21:54

Infobae.- Los paramédicos fueron a la casa de Caroline Flack, en el norte de Londres, la noche antes de que la presentadora se quitara la vida a los 40 años, pero no la llevaron al hospital después de la evaluación clínica. De acuerdo con el tabloide Daily Mail, tras un llamado a emergencias, un equipo fue enviado al departamento de Islington de Flack por “preocupaciones por su bienestar”, pero finalmente decidieron no internarla. Horas más tarde, la británica se suicidó.



El cuerpo de Flack, de 40 años, fue hallado dentro de la propiedad por su padre, Ian. Todo indica que Flack se quitó la vida mientras el amigo que se quedaba con ella la dejó sola por unas horas para ir hacer unas compras. Cuando regresó a la casa, Flack no respondió a la puerta. A las 2:30 p.m. del sábado, la declararon muerta en el lugar.



La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado. "Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció hoy, 15 de febrero. Pedimos que la prensa respete nuestra privacidad en este momento difícil”.





Su deceso se produjo pocas horas después de que se conociera que enfrentaría un juicio por una presunta agresión a su novio, el ex tenista profesional Lewis Burton, de 27 años. Flack no había podido comunicarse con Burton desde su presentación en la corte en diciembre pasado como parte de sus condiciones de libertad bajo fianza.



Este domingo, Lewis Burton compartió una foto en Instagram de la pareja de vacaciones juntos, junto a la imagen expresó que su “corazón está roto”, y prometió “ser su voz”.



“Mi corazón está roto, teníamos algo tan especial. Tengo tanto dolor, te extraño tanto. Sé que te sentiste segura conmigo. Seré tu voz, bebé, te prometo que haré todas las preguntas que quisieras y obtendré todas las respuestas, nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgullosa todos los días. Te amo con todo mi corazón”, fueron las palabras de Burton en su publicación. Luego volvió a publicar una foto que Flack subió a Instagram el 5 de diciembre en la que decía: “En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, sé amable”, con el título “Te amaré para siempre’”.





En el Reino Unido se la conocía por haber sido pareja del músico Harry Styles en 2011 –cuando ella tenía 31 años y él, 17– y por conducir el programa de televisión Love Island, cuyo futuro se ha puesto en duda por una serie de tragedias: los concursantes Mike Thalassitis y Sophie Graydon también se quitaron la vida luego de su paso por el reality show.



También tuvo un breve romance con el príncipe Harry. La misma Flack reveló que conoció al hijo de Lady Di por su amiga en común Natalie Pinkham, corresponsal de Fórmula Uno de Sky Sports. Más tarde escribió en su libro: “Una vez que salió la historia, eso fue todo. Tuvimos que dejar de vernos”.



El pasado 14 de diciembre, Flack fue detenida tras un supuesto altercado con su pareja, quien la acusó de haberlo golpeado con una lámpara. Aunque ella se declaró inocente, se le dictó una orden de alejamiento y prohibición de ponerse en contacto con Burton tras una audición rápida celebrada ese mismo mes. El novio luego se retractó de sus acusaciones, y el viernes pasado publicó en Instagram una foto de ambos para desearle un feliz día de San Valentín.





Flack participó en diversos telefilmes y actuó en obras de teatro, pero se destacó en su faceta de presentadora de televisión con programas como Factor X o Britain’s Got Talent.



Su última publicación en las redes sociales fue el pasado jueves, cuando subió a Instagram un collage de fotos junto con su perro, Ruby.





El próximo 4 de marzo debía acudir a los juzgados para declarar por el caso.



Un miembro del equipo de Flack dijo anoche que la Justicia estaban llevando a cabo un juicio contra ella “sin mérito”, lo que resultó en un “angustia significativa para Caroline”.



El caso judicial la vio obligada a renunciar a ser anfitriona de Love Island, que comenzó en Sudáfrica a principios de año y que ahora está siendo presentado por Laura Whitmore.



En el Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135, las 24 horas del día. Se puede llamar, también, al Centro de Atención al Familiar del Suicida (CAFS): (54-11) 4758-2554 ([email protected] - www.familiardesuicida.com.ar).



En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL ) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos, se puede marcar el +1-888-628-9454.



En Estados Unidos existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, se puede llamar al +1-888-628-9454 o al +1-800-273-8255, que es la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.