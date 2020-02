Fuerzas políticas refuerzan comandos de campaña con asesoramiento extranjero







17/02/2020 - 06:46:13

Página Siete.- Las fuerzas políticas refuerzan sus comandos de campaña con asesoramiento de especialistas del exterior. En el MAS se habla de que “amigos” y “movimientos sociales internacionales” contribuirán a la estrategia del partido azul. En las alianzas que se oponen a ese frente se habla de contratación de firmas y hasta del uso de nanosegmentación.



Creemos, que postula a la Presidencia a Luis Fernando Camacho, tiene a Ronald MacLean Abaroa como su director general de campaña. El excanciller indica que esa alianza tiene un “cuarto de guerra”. Además, en la parte de la estrategia explica que se contrató a una empresa del exterior, y que se trabajará a base de la nanosegmentación (considerada como la división o fraccionamiento de electores en segmentos “muy pequeños”, que tengan algo en común, y de los cuales se busca captar el voto).



“En la parte de estrategia hemos contratado a una firma muy famosa cuyo nombre no puedo darlo porque son temas de carácter confidencial, pero ellos nos han ayudado a hacer la gran estrategia y esa estrategia ya se ejecuta en Bolivia”, informó MacLean Abaroa.



El excanciller indicó que en la campaña esa alianza empleará tecnología de nanosegmentación, que está en boga en el mundo. “Ésa ha sido principalmente mi contribución a la campaña porque he podido conseguir lo más avanzado de tecnología electoral de campaña”, comentó.



Creemos también tiene un “cuarto de guerra”. “Es una especie de thinktank que analiza diariamente el curso de la campaña y va dando direcciones dentro de la estrategia. O sea, hay una estrategia general, que se va ligeramente ajustando, dependiendo de cómo van las cosas y luego está este grupo de gente que asesora para que los operativos vayan adelante con el mensaje, con las visitas de los candidatos, dónde van cuándo van, etcétera”, explicó.



En el caso de la alianza Juntos, Óscar Ortiz es el jefe de campaña. El excandidato a la Presidencia y legislador de Demócratas es una de las figuras de la pacificación tras el fallido 20-O. Dentro de esa fuerza política consideran que el senador es uno de los cruceños más sobresalientes, además de ser preparado, intelectual, trabajador y quien se destacó por hacer denuncias de corrupción contra el gobierno de Evo Morales.



Fuentes de Juntos indican que el equipo de Ortiz también está integrado por Edwin Herrera, asambleísta de Sol.Bo, y José Luis Bedregal, también de esa agrupación paceña, quien se destaca en la labor de la vocería.



En la alianza que lidera la presidenta Jeanine Añez se prevé que tendrán asesoramiento de expertos del exterior. “Por la dimensión de la alianza, tiene que ser algo muy fuerte”, indicaron desde esa fuerza.



En el caso del MAS, el jefe de campaña es Evo Morales. Aquello, explica el dirigente Rodolfo Machaca, se determinó en un ampliado de las fuerzas sociales que sustentan al MAS. Morales será respaldado por la estructura orgánica del partido azul como por las organizaciones que son base de su núcleo duro.



“A nivel nacional hay una estructura que acompañará todos estos lineamientos que se van a dar. Entonces, de manera orgánica es eso: tanto direcciones políticas como organizaciones sociales trabajarán”, explicó Machaca.



En el caso de respaldo internacional, el dirigente explicó lo siguiente: “Tenemos movimientos sociales internacionales y ‘amigos’ que también se van a sumar. Entonces, en ese sentido van a contribuir”.



En el caso de Comunidad Ciudadana (CC) no se habla de asesoramiento de expertos del exterior. Indican que ratificaron al equipo de campaña que actuó en los comicios fallidos del 20-O.



“Nosotros creemos que nuestra campaña desarrollada la vez pasada ha sido exitosa. No en vano hemos sido la víctima de la campaña que desarrollaba el MAS, o la campaña en función de la guerra sucia, y por supuesto hemos sido también la víctima del fraude electoral”, afirmó Wálter Villagra, dirigente del FRI, integrante de CC.



Ricardo Paz es el director de la campaña. Ilya Fortún también integra la jefatura. “La dirección de campaña que está a cargo de Ricardo Paz es la que se está ratificando por el éxito que ha tenido anteriormente, adecuándose por supuesto a las particularidades de la nueva versión que tiene algunas connotaciones”, explicó Villagra.



Desde fines de enero se evidenció que CC apunta a la salud como un eje de su propuesta. Villagra reconoció aquello y expresó: “Es uno de los problemas principales que tiene la ciudadanía boliviana y por ahí estamos empezando”.



“Creemos que todo está a base de un cimiento, que es el cumplimiento de la ley, el rescate al sistema democrático y el fortalecimiento del mismo. Tiene como objetivo el Estado de Derecho y un gobierno responsable que vuelva a la institucionalidad democrática”, aseguró.