Según el conade: Normas hacen inviable que Evo postule







17/02/2020 - 06:32:43

EL Día.- A horas que el Tribunal Supremo Electoral de su veredicto sobre los candidatos habilitados, el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, aseguró el domingo que normas nacionales e internacionales impiden al expresidente Evo Morales ser candidato en las próximas elecciones del 3 de mayo.



"Yo creo que en esta figura no hay por donde perderse, en función de la legalidad y vigencia de normas jurídicas nacionales e internacionales no es posible que el señor Evo Morales sea habilitado, independientemente de simpatías y antipatías que existan sobre él", dijo en entrevista con radio Panamericana.



Los alcances de lo dicho. Este lunes se prevé que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informe sobre la correcto registro de todos los candidatos a presidente, vicepresidente y legisladores que quedarán habilitados para las elecciones, una vez observada la documentación presentada por las alianzas y organizaciones políticas y la subsanación que hicieron.



Albarracín explicó que, en el caso de Morales, aplica la Convención Internacional sobre el Refugiado, aprobada por Naciones Unidas, que entre otros aspectos establece la prohibición que tienen los refugiados para realizar política.



En ese entendido, aseguró que el exmandatario no puede candidatear por que se entiende que ese acto es el "más emblemático" de hacer política.



"Él mismo se puso una limitación muy grande al acogerse al asilo y luego al refugio, está impedido de candidatear", señaló.



A nivel interno. En el ámbito nacional, señaló Albarracín que se encuentra la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Electoral que hacen referencia a los años de residencia necesarios para ser candidato a un cargo electivo.



En la situación de Morales, explicó que él salió del país sin que nadie lo expulsara y se acogió primero al asilo en México y luego al refugio en Argentina.



"(Morales) está impedido legalmente de postular, por tanto, el TSE no tiene ninguna posibilidad bajo ningún argumento de habilitarlo", mencionó.



Morales fue presentado en las listas del Movimiento Al Socialismo (MAS) como candidato a primer senador por Cochabamba, hecho que generó rechazo, debido a que se considera que pretende escudarse en esa posible representación para no responder por las acusaciones legales que hay en su contra.



Oposición y vigilia. Desde la pasada semana tanto el Comité Cívico de La Paz y la Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca se declararon en estado alerta para asumir medidas de presión en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite Evo Morales para que participe en las elecciones generales del tres de mayo.



A su vez, el jueves por la noche, la Asamblea extraordinaria de la Cruceñidad definió ingresar a un paro cívico indefinido que incluye la suspensión de actividades y bloqueos de carreteras si el TSE habilita a Morales como candidato. La medida está pendiente de la palabra final del tribunal electoral.