La Alcaldía debe Bs 700 millones y tiene mayor margen crediticio







17/02/2020 - 06:21:52

El Deber.- El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tiene una deuda actual de Bs 700 millones, cuyos compromisos de pago ocupan poco más del 6% del Presupuesto Operativo Anual, porcentaje que está dentro del límite del 20% permitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.



La información fue proporcionada por la secretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, quien señaló la importancia de separar esa deuda histórica de los futuros créditos y fideicomisos que están en diversas etapas de sus procesos de aprobación.



La aclaración surge luego de que la semana pasada se informara acerca de futuros créditos y fideicomisos a los que accederá el municipio por unos Bs 1.243 millones. “Es saludable que una institución pública acceda a créditos”, dijo. “A nosotros nos visitan innumerables instituciones internacionales, como la CAF, JICA, BID o KFW, y todas nos piden obras para poder dinamizar”.



Menciona que el Banco Mundial exige obras diseñadas bajo el concepto de resiliencia urbana, para las cuales ya tienen proyectos. Pone como ejemplo los sistemas de alcantarillado sanitario de las zonas sur y norte, el proyecto de movilidad urbana y el drenaje pluvial.



“Son proyectos tan grandes que si no se hacen a través de créditos, los ciudadanos seguirán padeciendo ciertas deficiencias”, advirtió. “Y sí, nos han dicho que tenemos la capacidad de endeudamiento para todo eso y nos sobra todavía”, agregó, a tiempo de aclarar que, al no estar concretado los desembolsos, estos futuros créditos no pueden ser considerados parte de la deuda actual.



Control y certificaciones



Ante las críticas sobre una supuesta insolvencia y falta de transparencia de la Alcaldía, Jorge Landívar, secretario municipal de Gestión y Coordinación Institucional, descartó toda posibilidad de un manejo discrecional de los recursos. “El Ministerio de Economía y Finanzas ejerce un control estricto, día a día, del dinero que está gastando y en qué gasta el Gobierno Municipal; si se desencaja del programa que ha sido presentado, el Ministerio empieza a llamarle la atención o a bloquearlo para no dar certificaciones”, dijo.



La deuda histórica incluye compromisos asumidos por gestiones anteriores a la del alcalde Percy Fernández. Se anunció que los fideicomisos destinados a cubrir pagos a empresas constructoras por obras en ejecución saldrán en los próximos días.