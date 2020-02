Desisten del traslado de la planta de urea







17/02/2020 - 06:00:14

El Ministerio de Hidrocarburos informó que han descartado el traslado de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo a otra región, en virtud a un análisis previo realizado por técnicos que recomendaron un mayor estudio sobre los cotos financieros.



Proyecto de mayor inversión. Admite que la Planta es el proyecto de mayor inversión de la historia del país, con 953 millones de dólares y que actualmente se encuentra paralizada debido a los "pésimos manejos realizados por el anterior gobierno, las dificultades en su operación y la comercialización de productos".



Mediante una nota de prensa, asume como obligación del gobierno nacional y de YPFB, preservar ese recurso e intentar optimizar su funcionamiento por el bien del agro nacional y la economía boliviana.



Indican que según el análisis, el traslado es una opción de solución al problema de la localización pero esta sólo podría tomarse después de realizar estudios técnicos y financieros que demuestren la conveniencia de hacerlo.



No lo ven conveniente. Adicionalmente se deben considerar los ingresos no percibidos, efecto de mantener la planta sin producir por el lapso que demoraría volver a ponerla en operación y tomando en cuenta estas situaciones, por el momento no es conveniente determinar el traslado, señala el Ministerio.