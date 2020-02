La Procuraduría interpone 4 denuncias penales contra Montes







17/02/2020 - 05:52:19

Los Tiempos.- La Procuraduría General del Estado (PGE) interpuso una denuncia penal contra el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio Montes, y no descarta su extradición desde EEUU, informó ayer José María Cabrera, máximo responsable de esta repartición.



Sostuvo que la PGE ha interpuesto la denuncia penal contra Montes por cuatro delitos: conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito, daño al Estado y ventajas en razón del cargo.



“En el marco de las investigaciones que están iniciando el Ministerio Público, la Fiscalía de La Paz y Entel, se tienen que transparentar esos 82 días de funesta gerencia del señor Montes”, dijo.



Montes es acusado de haber efectuado el pago de finiquitos a 13 exejecutivos que no cumplieron los 90 días de trabajo por un monto de 867 mil bolivianos. También se denunció que alquiló un avión privado para viajar entre La Paz y Santa Cruz, pagó hoteles de lujo, autorizó auspicios para deportistas y fraternidades, entre otros.



Montes salió del país el miércoles pasado desde Santa Cruz hacia EEUU en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA). A su arribo a Miami, Montes fue enviado a la cárcel de Krome Detention Center, de Miami ,por razones que aún se desconocen .



Cabrera dijo que lo que más le conviene a Montes es retornar a Bolivia porque “en caso de mantenerse en estatus de forajido de la justicia se agravará su situación”.



“En caso de que (Montes) no regrese o que EEUU no lo deportase, en última instancia se activarán los recursos de cooperación judicial que existen entre Bolivia y EEUU. Por lo que hay posibilidad de pedir su detención con fines de extradición”, alertó.



Con relación a los 10 exfuncionario, de los 13, que devolvieron sus finiquitos, Cabrera dijo que no es una estrategia legal iniciar un proceso contra varias personas.



“Primero hay que ir contra los cabecillas y, en el curso de las investigaciones, si existen hallazgos de complicidad y de nuevos actores delincuenciales, se los incorporará en el proceso penal”, afirmó.



El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, dijo al diario La Razón que Montes fue detenido en EEUU por ingresar más de 50 mil dólares sin declarar.



Otras versiones indican que Montes es residente norteamericano e intentó ingresar a ese país con una visa de turista.