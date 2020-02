Real Potosí vapuleó al último campeón en la Villa Imperial







17/02/2020 - 05:49:52

El Deber.- Real Potosí mostró su mejor versión y derrotó a Wilstermann la tarde de este domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte. El partido por la séptima fecha del Apertura terminó 4-1 en favor del lila, que celebró ante el último campeón jugando de local. Con las tres unidades, Real pasó del puesto 12 al octavo, mientras que el rojo cayó a la sexta posición (estaba cuarto).



Los goles para el local fueron anotados por Francisco Pastor (6’ y 62’), Óscar Baldomar (75’) y Ronald Eguino (88’), mientras que Serginho (44’) puso el empate transitorio para el rojo.



La primera parte terminó, igualada con dos equipos que salieron decididos a llevarse las tres unidades; sin embargo, el local, como pocos partidos, jugó uno de sus mejores encuentros, ante un Wilstermann, que se vio sorprendido con el buen planteamiento del equipo lila, por lo que apeló a balones largos para hacer daño.





La buena iniciativa de Real le dio resultado a los 6’ cuando Francisco Pastor anotó el primero para los potosinos. El español aprovechó una desinteligencia en la última línea aviadora para sacar un remate esquinado inatajable para Hugo Suárez. Fue el 1-0.



El rojo no reaccionó y le costó demasiado mostrar un juego de conjunto, pese a tener hombres de buen pie y experiencia en el medio campo como Serginho y Didí Torrico, que lucharon y pelearon por la posesión del balón con Rodrigo Borda y el propio Pastor. Estos últimos, junto a Maximiliano Gómez complicaron a la visita.



A los 15’ Nicolás Aguirre estuvo a punto de ampliar la cuenta, pero encontró buena respuesta de Suárez, tras un tiro libre desde el borde del área. De ahí en adelante, pese al buen juego de Real no pudo anotar el segundo, dejando crecer al aviador, que se fue en busca de la igualdad.





Ante la falta de juego de conjunto su mejor arma fue la pelota parada para Wilster, que igualó el marcador a los 44’. Serginho se acomodó y mandó el balón al fondo del arco de Gustavo Salvatierra para decretar el 1-1 e irse al descanso con el empate tranquilizador.



A la vuelta de los vestuarios, los dirigidos por Marcos Ferrufino se llevaron por delante a la visita ampliando la diferencia. El español Francisco Pastor nuevamente se hizo presente en el marcador (62’). El goleador se sacó a dos rivales antes de mandar la pelota al ras del piso y pegada al palo derecho de Suárez, que no pudo evitar el 2-1 del local.





Wilster no encontró la manera de hacer daño a Salvatierra por lo que volvió a ver el balón en el fondo del arco de ‘Chila’ Suárez a los 75’. Esta vez Baldomar se elevó entre los defensores para poner el 3-1 tras tiro de esquina de Gómez.



Con un Wilster entregado, Eguino puso cifras definitivas a los 88’ con otro golpe de cabeza. Gran triunfo (4-1) del local que sirve de oxígeno para seguir escalando en este Apertura, mientras que el aviador complicó su situación en su afán de defender el título conseguido el año pasado.