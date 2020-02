Un Oriente Petrolero contundente, liquidó a Real Santa Cruz por 5-1







17/02/2020 - 05:46:37

El Deber.- Fue 5-1 ante un rival que se desdibujó temprano. Oriente aprovechó bien las licencias que le dio su rival, lo arrinconó y luego lo liquidó en cancha. Gran triunfo en la previa a medirse ante Vasco da Gama, por la Sudamericana (miércoles a las 20:30). Para destacar la labor de Óscar Salinas y Carlos Soliz, que desbordaron y apoyaron en ofensiva y que coronaron su gran tarde marcando dos bonitos goles que le permite a Oriente sumar 12 puntos y revivir.



RESUMEN DEL PARTIDO







Es para aplaudir la contundencia albiverde y el despliegue del equipo para neutralizar a los albos. Pozo se paró bien en el medio y Soliz se desdobló con coraje cuando tuvo chance. No se desarmó el equipo pese a la salida por lesión de Carmelo Algarañaz y más bien generó más riesgo con el ingreso de Ferddy Roca. Lo de Real fue muy flaco, deslucido, no encontró ruta en el primer tiempo y se vino abajo cuando Alcides Peña fue expulsado en el complemento.





Oriente arrancó bien, presionando en salida a su rival con Algarañaz, Bueno y Salinas que fueron respaldados desde unos metros más atrás, por el incansable Carlos Soliz. Le quitó el balón a Real que no encontró espacios y lo golpeó apenas tuvo chance. A los 12’ del duelo y tras gran habilitación de Alan Mercado, Soliz se metió entre Coimbra y Becerra y antes del achique de Leonardo Romero, lo liquidó. Ese 1-0, fue sin dudas, un premio a la efectividad.



Siguió atacando Oriente, ahogando a Michelli, Coimbra y Rivero, que no lograban darle una salida limpia a su equipo. Pero además, logrando neutralizar a Saulo Guerra que no pudo ser la vía de escape por izquierda. Pozo se paró bien en el medio y lo respaldó Soliz. Oriente entendió que debía seguir desbordando para hacer daño fue ahí donde Salinas comenzó a tomar protagonismo. El chileno fue el que generó la jugada del 2-0 tras una gran corrida.



A los 26’ se sacó a Becerra y antes del corte de Rivero y el cierre de Romero, le cedió el balón a Bueno que empujó el balón a las redes con el arco a disposición. Oriente lograba otra vez un premio gracias a la buena lectura que hacía en cancha. Parecía tener todo controlado, pero sobre el filo del primer tiempo, Real vio luz con un bonito gol de Gómez (47’) que logró cambiarle el rumbo del balón, tras un buen centro de Fernando Rodríguez.



En el complemento Oriente comenzó igual, firme y sin dubitar, copando los espacios y dejando a Real sin opción de juego. A los 60’, el chileno Óscar Salinas tuvo su premio a su gran despliegue ya tras un balón largo de Olguín, sacó un zurdazo cruzado para el 3-1 parcial. Pese a que en Real ingresó Alcides Peña por Guerra, el equipo no andó, porque el ‘Negro’ se ocupó más al juego recio que a buscar el desnivel para su equipo. Todo se hizo cuesta arriba.



Pero los albiverdes querían más y con Ferddy Roca (75’) logró un 4-1 lapidario luego de una gran definición de zurda. De las graderías bajaban los aplausos, había felicidad porque se llega bien al duelo contra Vsaco. Y para cerrar la buena tarde albiverde, José Alfredo Castillo (88’) puso la cereza a la torta marcando el 5-1 a pase de Bueno. Nada que hacer, Oriente hizo suyo un encuentro que trabajó, que no especuló y que se llevó por su contundencia.



Lo de Real es preocupante porque cuando parecía que afianzaba su nivel, se vino debajo de manera inesperada. “No nos salió nada”, se quejó Pepe Peña. Al final, el triunfo de Oriente no admitió discusión y se da en la previa de un duelo internacional en la que buscará acceder a la siguiente ronda, nada menos que ante el brasileño Vasco da Gama.