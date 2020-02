Concluyen que CRE aplicó la Ley de Electricidad correctamente en su facturación del último trimestre de 2019







Santa Cruz.- La Autoridad de Fiscalización y Tecnología Nuclear, AETN, culminó la auditoría que realizó a la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. de su sistema de facturación por los meses de octubre y noviembre de 2019 y concluyó que la Cooperativa cruceña cumplió con todos los procedimientos en su proceso de facturación.



“Nos hemos sometido a una auditoría por parte de la Autoridad Eléctrica para que revise todo nuestro sistema de facturación y así podamos dar tranquilidad a la población, ante versiones malintencionadas que nos acusaron falsamente de haber manipulado los medidores para realizar cobros arbitrarios. Reiteramos que es imposible que actuemos con deshonestidad para dañar la economía de nuestros asociados y usuarios”, expresó Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración.



El ejecutivo explicó que, la Cooperativa lleva más de 57 años al servicio de Santa Cruz y al ser una institución regulada por la Autoridad de Electricidad, sus equipos de medición son auditados y reciben una certificación de calidad internacional. “Esperamos que, con la auditoría de la AETN, de los meses de octubre y noviembre de 2019, nuestros asociados y usuarios entiendan que no existe la más mínima posibilidad que manipulemos nuestro sistema de facturación”, sostuvo.



El proceso de facturación de la Cooperativa Rural de Electrificación a sus consumidores finales por el servicio de suministro de electricidad que presta, contempla las actividades básicas siguientes:



- Lectura de los medidores cada treinta días

- Validación de la lectura

- Transferencia de los datos de lectura a los sistemas informáticos de facturación

- Inserción de estructuras tarifarias aprobadas por el Organismo Regulador en los sistemas informáticos para determinar la facturación

- Emisión del aviso de cobranza con el detalle de los conceptos a facturar



En Santa Cruz el consumo de energía eléctrica es estacional, es decir hay mayor consumo en los meses de calor y menor consumo en los meses de invierno debido principalmente al uso mayor e intensivo de los equipos de acondicionamiento de aire y refrigeración.

Por tal motivo, CRE R.L. solicitó formalmente a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) para que en su condición de Organismo Regulador con jurisdicción nacional de la Industria Eléctrica de Bolivia y con las atribuciones principales dadas por la Ley de Electricidad de proteger los derechos de los consumidores, aprobar las tarifas de electricidad y velar por el cumplimiento de las obligaciones del Distribuidor (CRE), realice una revisión, control y fiscalización (AUDITORIA) al proceso de facturación del servicio de suministro de electricidad a sus consumidores, en especial a los meses correspondientes de octubre y noviembre de 2019.



La AETN en respuesta a dicha solicitud, notificó a CRE el 16/01/2020 disponiendo:

- El inicio de una Investigación a la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. a efectos de determinar la existencia de contravenciones al ordenamiento jurídico regulatorio en el proceso de facturación del servicio de suministro de electricidad a sus consumidores de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

- Realizar una inspección administrativa a instalaciones de CRE los días 27, 28 y 29 de enero de 2020 para realizar la revisión y fiscalización del sistema de facturación - La entrega de documentación e información total de CRE (base de datos de facturación total, base de datos de facturación de los consumos estimados, estructura tarifaria aplicada, tasas municipales vigentes, muestra de facturas, descripción de los procesos de lectura de medidores y facturación y detalle de reclamaciones de los consumidores entre otras). De esta manera, los días 27, 28 y 29 de enero de 2020, cinco funcionarios de la AETN (de la Dirección de Precios y Tarifas y de la Unidad de Tecnologías de la Información), realizaron en instalaciones de CRE, la Inspección y fiscalización al proceso de facturación, revisaron la información de facturación, los equipos utilizados, los programas informáticos, los sistemas de seguridad de la información, inspecciones in situ a puestos de medición de los consumidores y revisión de procedimientos de atención de reclamaciones entre otros.



Resultado de la Auditoría realizada por la AETN El pasado jueves 13 de febrero de 2020, la AETN notificó a CRE con el Informe AETN - DPT Nº 082/2020 del 13/02/2020, documento que expone los resultados alcanzados en la revisión y fiscalización del sistema de facturación de CRE correspondiente al periodo octubre a diciembre de 2019 que contiene los siguientes aspectos relevantes:

Que CRE cumplió con:

1) La entrega de toda la información y documentación solicitada por la AETN referida al proceso de facturación, tanto en la inspección administrativa como en requerimientos posteriores efectuados mediante correos electrónicos.

2) La aplicación del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad aprobado con Decreto Supremo Nº 26302 de fecha 01 de septiembre de 2001 para realizar la estimación de los consumos de energía eléctrica cuando no pudo realizar la lectura del medidor.

3) La aplicación de la Estructura Tarifaria aprobada por la AETN

4) La aplicación de las rebajas tarifarias autorizadas por la AETN en el mes de diciembre de 2019

5) La devolución de importes cobrados a los consumidores por la aplicación de una nueva Estructura tarifaria aprobada por la AETN para noviembre 2019 en la facturación de diciembre de 2019.

6) El registro de las reclamaciones de los consumidores, habiendo registrado en octubre (1080), en noviembre (2140) y en diciembre (4719), siendo el principal motivo “Excesivo Consumo”.

Que la AETN evidenció:

1) La correcta aplicación por parte de CRE de los cargos tarifarios aprobados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

2) Que el proceso de lectura de medidores y facturación de CRE es seguro en la transmisión de datos desde los equipos de lectura hasta el sistema informático, asegurando la integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información de lectura y facturación.

3) Mediante la preparación de un laboratorio de facturación en la AETN, que la facturación realizada por CRE en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 no contiene errores de integridad y que lo datos tienen confiabilidad.

4) Percances en las lecturas de medidores en los meses de octubre y noviembre de 2019

5) Que las tarifas aplicadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre por CRE corresponden a las aprobadas.

6) Que no existen diferencias entre los cargos tarifarios mensuales aplicados por CRE y los determinados por la AETN

7) Después de simular la facturación de CRE que esta cooperativa, aplicó correctamente las estructuras tarifarias entre octubre y diciembre de 2019

8) Que las devoluciones efectuadas por CRE por aplicación de una nueva tarifa de noviembre de 2019, concuerdan con los cálculos realizados por la AETN.