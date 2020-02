Gobierno gestiona diálogo con dirigentes regionales para el regreso de instituciones del orden al Chapare







16/02/2020 - 19:45:27

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó el domingo que gestiona un diálogo con dirigentes y autoridades del Chapare para conversar sobre las garantías para el regreso de las instituciones del orden a esa zona del trópico de Cochabamba.



"Con el diálogo, al cual yo estoy dispuesto a ir, además, donde me llamen, y estoy haciendo gestiones para conversar con ellos porque estamos entrando a un proceso democrático, donde los bolivianos no podemos vivir asustados, por ir o no ir a otra parte", informó en un contacto con Bolivia Tv.



En noviembre, las fuerzas del orden dejaron la región del trópico de Cochabamba, porque durante los conflictos político-sociales que se desataron al descubrirse un fraude en los comicios nacionales del 20 de octubre, los pobladores de esa región quemaron y destruyeron varias estaciones policiales.



Desde entonces, la presencia policial en los cinco municipios del Chapare es nula y solo se conoce del despliegue de la policía sindical, que se encarga del resguardo y seguridad de los ciudadanos.



Sin embargo, el viernes, el Gobierno inauguró las tareas de erradicación de cultivos de coca excedentarios en el Chapare de Cochabamba y Los Yungas de La Paz, donde participan miembros de las Fuerzas Armadas, mediante la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).



"Ya los efectivos de las Fuerzas Armadas están tanto en el Chapare como en los Yungas y se va a cumplir con alivio, están para eso", complementó López.