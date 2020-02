Sociedad de Ingenieros propone ruta alternativa para el Tren Metropolitano de Cochabamba







16/02/2020 - 19:41:51

Cochabamba, (ABI).- El presidente emérito de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Gonzalo Maldonado, anunció el domingo que esa institución propondrá al Gobierno una ruta alternativa a la línea amarilla del Tren Metropolitano, para viabilizar ese proyecto.



"Tiene que haber una solución equilibrada y eso es lo que hemos estado analizando. Sobre la base de todo el panorama técnico y social, queremos plantear una ruta equivalente, en distancia, para destrabar el proyecto", dijo a los periodistas.



La línea amarilla del Tren Metropolitano se constituye en el principal desafío que resolver en procura de dar continuidad, a una obra que estuvo rodeada de polémica, por denuncias de sobreprecio, y observaciones medio ambientales y técnicas.



Maldonado aclaró que los profesionales ingenieros no se oponen a la línea amarilla, pero consideran que, aplicando algunas modificaciones en la ruta, en sectores conflictivos, se logrará la viabilidad de esa iniciativa.



"Hay observación a las rutas, por eso es que pretendemos plantear alternativas y variantes a las rutas para que -no sin dificultad--, resolvamos el meollo de la línea amarilla", insistió el emérito de la SIB.



Agregó que llevar adelante el proyecto, con el tipo de contrato (llave en mano) plantea dificultades técnicas, operativas y medioambientales.



"A los medioambientalistas les dije que no se puede pretender tener impacto cero, no hay; eso será en los libros, pero la realidad es otra. Hay que lograr el proyecto con el menor impacto posible", mencionó.



El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anuncio el sábado pasado que se reuniría el lunes con "las personas que desean llevar adelante el proyecto del Tren Metropolitano".