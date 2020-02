Obras Públicas actuó de forma oportuna en caso Elio Montes a diferencia del MAS en 13 años de Gobierno







16/02/2020 - 19:35:15

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda actuó con celeridad e inmediatez para destituir, denunciar y procesar al exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Elio Montes, por las irregularidades cometidas en su periodo administrativo, y no actuó como el anterior Gobierno que en 13 años solo encubrió los actos de corrupción en las empresas públicas.



"En 13 años del Gobierno de MAS nunca hubo una denuncia en ENTEL y nunca nadie fue destituido y llevado a la Fiscalía (...) Fue el Gobierno el que tomó las medidas, no el Congreso u otra instancia, fue el Gobierno el que tomó las medidas eso debe quedar muy claro", dijo el ministro de Obras Pública, Iván Arias, en entrevista con radio Panamericana.



Arias remarcó la forma oportuna en la que su despacho y el Gobierno actuó contra Montes por los indicios que se encontraron sobre el uso desmedido de recursos públicos, al haber posesionado al Directorio de ENTEL que en cuestión de días destituyó al entonces gerente, como manda el procedimiento de esa empresa estatal.



La autoridad rechazó las insinuaciones de gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) que trata de confundir a la población y usar el caso Montes con fines de campaña política, señalando además que ellos "manejaban bien las empresas estatales", cuando se conoce que cada entidad pública se convirtió en nidos de corrupción en los anteriores 13 años.



En ese marco, reiteró su rechazo al candidato presidencial del MAS y exministro de Economía, Luis Arce, quien de forma "cínica" dijo que el anterior régimen "manejaba bien las empresas estatales", cuando en realidad muchas de las entidades públicas entraron en quiebra o fueron billeteras particulares de ese partido político como sucedió con ENTEL en la gestión de Oscar Coca, quien ahora es investigado por actos de corrupción.



"Qué hizo el señor Arce en sus 14 años de estar en el gobierno para que las empresas estatales funciones y no sean nidos de corrupción. Este Gobierno está poco tiempo y ni bien hemos detectado un problema hemos tomado las medidas, no se ha socapado a nadie. Estamos tomado las medidas que deben tomarse y vamos a seguir aplicando la ley, porque este es un Gobierno de cero tolerancia a la corrupción", agregó la autoridad.



Sobre Montes, el ministro recordó que ya se dio instrucciones al nuevo gerente de la empresa estatal, Eddy Luis Franco, para que se haga una investigación de todos los actos administrativos de los 80 días de gerencia y un reporte de cada movimiento económico durante ese tiempo.



Ante las versiones sobre la afectación "millonaria" a ENTEL, Arias aclaró que el manejo irregular de recursos públicos no daña a la estructura de economía de la empresa, pero sí se melló la imagen de la telefónica estatal.



"Aquí hubo un abuso de confianza, ENTEL no ha sufrido pérdidas millonarias, se ha dañado su imagen corporativa por la acción del gerente que quiso portarse como un si fuera un súper gerente, como si fuera jefe de Apple y pudiera tener vuelos privados", sostuvo.



La ministro destacó que diez de los 13 ejecutivos que recibieron compensaciones laborales ilegales, autorizadas por Montes cuando este ya había sido destituido, ya devolvieron los montos y se espera que los tres restantes hagan lo mismo en los siguientes días para evitar procesos penales.



Finalmente, Arias recordó que Montes fue sugerido por Luis Fernando Camacho para asumir el cargo y porque cumplía con el perfil profesional para ser gerente de ENTEL. Asimismo, se consideró su juventud, pero aquello fue lo más decepcionante porque pese a sus 38 años, el exgerente actuó con mentalidad antigua e incurrió en corrupción.