Sondeo: Una mejor educación es la demanda principal de los jóvenes







16/02/2020 - 13:06:43

La Paz, (ABI).- Según el criterio de los jóvenes entrevistados, la educación es uno de los temas que, independientemente de quien salga elegido presidente o presidenta, debe ser encarado con mayor énfasis y seriedad en el próximo gobierno.



En el criterio del secretario ejecutivo interino de la FES del departamento de La Paz la formación escolar, e incluso universitaria, aún tiene carencias y limitaciones.



"No nos llegan propuestas sobre cómo los candidatos van a mejor la educación. Quizá los gobiernos toman decisiones con la intención de optimizarla, pero nosotros no vemos cambios y cuando postulamos a las universidades se ven los pésimos resultados", argumentó.



El sondeo periodístico de la ABI muestra que el 62% de los jóvenes entrevistados piensan que la educación y la salud son los temas primordiales que debe a tomar en cuenta el próximo gobierno. Un 15% asegura que lo más importante es que los presidenciales deben cumplir todas las promesas que hagan al electorado.



Asimismo, un 13% afirma que la lucha contra la pobreza debe ser vital para las autoridades que serán elegidas, mientras que un 10% dice que se debe priorizar la erradicación de la corrupción y asegurar trabajo.



Entre las principales observaciones de los jóvenes está el "cambio repentino" de los sistemas educativos, específicamente la transición de la Ley 1565 de Reforma Educativa a la Ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez que fue instaurada en el gobierno de Evo Morales.



Muchos de los entrevistados expresaron su malestar por un nuevo cambio en esta gestión, ya que se volvió al sistema de evaluación trimestralizado, además que se eliminó la autoevaluación de los escolares.



"Cada gobierno que pasa cambia la ley educativa. Yo creo que eso está mal porque que en nueve años hemos estado con la Ley Avelino Siñani y justo ahora lo cambian. Eso es perjudicial para nosotros", dijo Susy Poma, estudiante de 17 años del Colegio Nacional Simón Bolívar N° 1 de La Paz.



Desde el punto de vista de la analista Jimena Costa, los jóvenes son víctimas de "un déficit de Estado", ya que la baja calidad educativa no pudo ser resuelta en el gobierno del MAS ni en las otras gestiones gubernamentales.



"Es evidente que en los últimos años ha decaído la educación boliviana. Más allá de los discursos, las evaluaciones internacionales, de las cuales Bolivia ya no es parte, muestran que no se ha mejorado estructuralmente la educación y que las principales víctimas son los jóvenes", explicó.



Jóvenes prefieren un presidente con estudios



Otra de las preguntas que se hicieron en el sondeo periodístico fue si los jóvenes consideran que el próximo presidente o presidenta del país debe contar con estudios universitarios o si esto no era fundamental para conducir el Estado.



Los datos revelan que el 80% (32 jóvenes) cree que el primer mandatario elegido debe contar con estudios superiores, ya que de este modo se garantiza un buen desempeño en el cargo.



En cambio, un 20% (8 jóvenes) aseguró que los estudios universitarios no son fundamentales para ser presidente o presidenta, debido a que ello no es garantía de que sea una buena persona.



"Más allá de que tenga estudios creo que debe ser una buena persona y tener un carácter fuerte. Tiene ser consciente de que no debe robarle al país", manifestó Britany Ojopi, una joven de 18 años de la ciudad de Trinidad, Beni.



En esa línea, Hernan Laura (18 años), joven de la provincia San Andrés de Machaca del departamento de La Paz, manifestó que muchas personas carentes de estudios han sabido demostrar sus dotes de liderazgo.



"Muchos hombres y mujeres que no han estudiado son personas exitosas. Entonces, para gobernar yo no creo que el estudio sea lo primordial. La educación surge desde la casa y de las experiencias con las que se ha formado una persona", dijo.