Wilstermann busca reivindicarse a costa de Real Potosí







16/02/2020 - 12:59:12

Los Tiempos.- En Wilstermann consideran que el partido de hoy (15:00) es una buena oportunidad para levantarse luego del tropiezo de la pasada jornada, por lo que intentarán sorprender a Real Potosí, en el partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura y que se jugará en el estadio Victor Agustín Ugarte.



El Rojo llegará a este duelo con las bajas del portero Arnaldo Giménez y del volante Cristian Chávez, quienes aún están en observación por sus lesiones.



El volante argentino no juega desde hace dos fechas y por la información del cuerpo médico, la próxima semana podría volver a trabajar con normalidad. El portero paraguayo aún no tiene fecha para sumarse a las prácticas con el primer plantel.



En este sentido, para el partido de esta tarde, el técnico Cristian Díaz podrá contar con el delantero Gilbert Álvarez desde el inicio. Con la presencia del cruceño desde el minuto inicial, también se perfilan otras variantes en el equipo.



El DT argentino podría alinear con un esquema 1-5-4-1, lo que permitirá el ingreso de Marco Torsiglieri en la zaga defensiva junto a Edward Zenteno e Ismael Benegas.



Asimismo, se prevé el ingreso de Leonel Justiniano, quien ocupará el puesto de Jorge Ortiz y acompañará a Didi Torrico en la zona de contención.



El equipo que podría ingresar al gramado del escenario potosino es el mismo que venció a The Strongest, en la quinta jornada, con excepción del portero Giménez.



Wilstermann llega a este encuentro luego de empatar sin goles con Real Santa Cruz, el pasado jueves en Cochabamba, por lo que hoy intentará demostrar que busca el bicampeonato.



El Rojo tuvo dos días para preparar el partido de esta jornada en el que apunta a sorprender al Lila y retornar a Cochabamba con las tres unidades.



Los cochabambinos se ubican en la cuarta posición y una victoria lo pondría a dos unidades del líder Always Ready.



Por su parte, el local buscará encaminarse en el torneo, luego de varias fechas en las que mostró irregularidad y que le impiden estar peleando por los primeros puesto del certamen.



La formación realista será la misma que ha venido jugando, con la diferencia que el delantero argentino Matías Aguirre se sumó a las filas del plantel y será decisión del cuerpo técnico si lo incluirá para este compromiso contra el campeón defensor.



Asimismo, los lilas intentarán aprovechar la ausencia de Chávez en el cuadro cochabambino.



Real Potosí está en el puesto 12 del torneo con seis unidades e intentará abandonar los últimos puestos, haciendo respetar su condición de local.



Real Potosí no gana hace dos años



Real Potosí no le gana a Wilstermann desde el 22 de abril de 2017. Desde esa fecha, los lilas no pudieron conseguir una victoria ante el Rojo cochabambino.



A la fecha, suman cinco encuentros como local sin que Real Potosí pueda vencer al cuadro cochabambino.



En el último partido que ambos elencos disputaron en la Villa Imperial, el Rojo venció por la mínima diferencia con gol de Ramiro Ballivián en el 37’ST.