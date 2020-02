San José golpea en El Alto a Always





16/02/2020 - 12:51:06

El Diario.- Always Ready cayó ante San José en Villa Ingenio por (2-1), en un lance que terminó con un resultado que pocos esperaban. El cuadro alteño no pudo expresar el juego que habitualmente muestra en su reducto con sendas goleadas y marcando superioridad en el campo de juego. Los orureños terminaron el partido con diez jugadores y con su primera victoria en el campeonato tras siete fechas.



La apertura del marcador llegó mediante Josué Mamani al minuto 33, para la visita anotaron Morgon a los 47 y Rodrigo Vargas, cuando corrían los 78 del compromiso.



Always Ready se encontró con un San José que le complicó desde el inicio el juego que siempre despliega en Villa Ingenio. A los dirigidos por Eduardo Villegas le costó mucho poder abrir el cerco defensivo que imponían en el mediocampo, cerrando los laterales.



El marcador se abrió a los 32 minutos, tras un buen centro que nació desde el sector izquierdo mediante Jair Torrico que mandó un centro rasante para que el sub 20 Josué Mamani empuje el balón y calme la ansiedad de la hinchada apostada en Villa Ingenio.



San José tuvo que esperar el segundo tiempo para igualar el marcador, con un buen centro de Luis Torrico y el brasileño Morgon despachó un cabezazo para vencer la oposición de Carlos Lampe, cuando trascurría el minuto 47. La paridad animó a los orureños para acelerar el trámite del cotejo y poner contra su arco a Always Ready que ya no contaba por lesión con Javier Sanguinetti y ese factor fue fundamental para que los dueños de casa no tuvieran el poder ofensivo de anteriores lances.



Los pupilos de Asad no tuvieron inconvenientes para adueñarse del trámite del partido y exigir a Carlos Lampe que en varias ocasiones tuvo que despejar los balones que remataban Marcelo Gómez , Morgon, Rodrigo Vargas.