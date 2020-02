Longaric anuncia que con gusto explicará consecuencias de la improvisada política exterior del MAS







16/02/2020 - 12:40:45

Brújula Digital.- El diputado Víctor Borda, que en noviembre renunció a la Cámara Baja después que Evo Morales dimitiera por fraude electoral, exigió el sábado a la canciller Karen Longaric una explicación sobre la contramemoria que el gobierno del MAS dio razón a Chile sobre el Silala. La canciller de inmediato le dijo que “con gusto” explicará las consecuencias de la improvisada política exterior del masismo en los temas mar, con una derrota en La Haya, y las aguas del Silala que fluyen de manera natural al vecino país.



“El gobierno del MAS perdió la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), (que nunca debió haber interpuesto). Luego afirmó que una parte del agua del Silala fluye de manera natural a Chile. Con gusto explicaré al diputado Borda las consecuencias de la improvisada política exterior del MAS”, manifestó la jefa de la diplomacia boliviana.



“La Corte, por 12 votos contra tres, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó el juez de la CIJ Abdulqawi Ahmed, el 1 de octubre de 2018. Así la CIJ puso fin a la demanda interpuesta por el gobierno de Evo Morales en 2013 con la que Bolivia pretendía que se declare que Santiago está obligado a negociar una salida marítima soberana.



El sábado, para Chile fue “buena noticia” que Bolivia haya reconocido que las aguas del Silala fluyen de manera natural a ese país. “Bolivia reconoció ante Corte Internacional de Justicia de La Haya tesis chilena que Río Silala es un río internacional que fluye naturalmente hacia nuestro país. Esta es una buena noticia para Chile y nos permite avanzar hacia un uso racional y equitativo de las aguas del Río Silala”, publicó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su cuenta de Twitter. Este reconocimiento lo hizo el gobierno de Evo Morales en la contramemoria presentada en agosto de 2018 ante la CIJ, donde se ventila la demanda por el Silala desde 2016.



Borda expresó su preocupación por el supuesto “discurso perdidoso” de la Cancillería ante Chile sin esperar que La Haya dilucide el conflicto de propiedad de las aguas del río Silala en una sentencia definitiva.



“Qué es lo que vamos a ganar jurídicamente con estos actos. No creo que haya ningún boliviano, por lo menos los que conocemos el Silala, que admita que las aguas son río de curso internacional. Yo nunca he visto un río recto, vayan a ver y constatarán que hubo intervención de la mano del hombre y eso es de los chilenos”, dijo Borda que es diputado de Potosí.



El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, aseguró que “el MAS, regaló la salida al mar y también regaló la demanda del Silala”, pues La Haya falló que Chile no tiene derecho a una negociación con Bolivia para una salida soberana al Pacífico, y en el caso de las aguas de los manantiales de Quetena Chico, una comunidad del municipio de San Pablo de Lípez, de la provincia de Sud Lípez del departamento de Potosí, ubicado al sudoeste de Bolivia. Para llegar a esa región, se debe recorrer al menos 300 kilómetros desde Uyuni.



Borda incluso planteó su decisión de llevar a la canciller a una interpelación para que explique los alcances fácticos y jurídicos de la demanda y de la contrademanda, pero también indiquen cuál ha sido la pertinencia, estando a punto de ingresar a las conclusiones orales, que el Estado boliviano emita este tipo de criterios.



"Queremos conocer el objetivo del comunicado cuando aún no ha concluido este proceso. Posteriormente a la sentencia se podrá establecer algún grado de responsabilidad y hasta se podrá incoar alguna auditoría jurídica, pero no es el momento ni el tiempo oportuno para emitir este tipo de comunicados de parte del Ministerio de Justicia”, dijo el diputado masista.