Problemas financieros mantienen paralizada la doble vía del Chaco







16/02/2020 - 12:39:04

El País.- La construcción de la doble vía está paralizada desde el año pasado, se tiene problemas financieros, pero también porque el proyecto fue objeto de un rediseño. Desde el Ministerio de Obras Públicas comprometieron destrabar y dar continuidad a las obras.



El inicio del proyecto de la doble vía fue lanzado en plena época electoral, se realizaron algunos movimientos de tierra, pero tiempo después se paralizó la obra y hasta la fecha no reiniciaron los trabajos.



El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión, dijo que ante la preocupación generalizada sobre la paralización del proyecto, tomaron contacto con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de donde le explicaron que la paralización se dio por falta de recursos económicos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas.



El dirigente cívico explicó que si bien se habló de un anticipo el año pasado, en ningún momento la empresa constructora recibió el dinero en efectivo, por el cambio de Gobierno ni como por el cierre de la gestión 2019.



Sabe que falta regularizar la documentación para que se haga efectivo el cobro del anticipo de 20 por ciento. Le dijeron que hasta finales de febrero se resolverá ese asunto, a partir de ello reiniciarían las obras. Hilarión espera que se cumpla esos compromisos por pate de la Empresa Estratégica Boliviana de la Construcción (EBC) y la ABC.



El cívico también conoce que se hicieron modificaciones al diseño del proyecto a solicitud de las organizaciones que están vinculadas de manera directa al proyecto.



El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, explicó que se trabaja con una agenda de responsabilidades compartidas, cada actividad tiene responsables con fecha de inicio y conclusión. Existe el compromiso de romper los problemas de contrapartes regionales, las cuales estancan el proyecto.



En ese sentido, el Ministro sostuvo que su despacho pondrá todos los oficios para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se de todas las condiciones para que el proyecto de la doble vía no se estanque.



Arias destacó que por primera vez el Gobierno nacional, departamental, regional y municipal se reunieron para tratar temas de interés común.



El ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, explicó que el compromiso asumido era que el 16 de febrero se reunirían en la ciudad de La Paz, el gobernador regional del Chaco, José Quecaña, y autoridades de la ABC para agilizar el tema de la documentación que falta, de esa manera las obras de la doble vía continúen.



El dirigente sostuvo que sus compañeros del transporte del Chaco están en emergencia, puesto que no se retomaban las obras de ese proyecto.



Por su parte, Quecaña manifestó que se tiene garantizado los recursos de contraparte para la doble vía, los cuales fueron adquiridos mediante un fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).



Se trata de la construcción de los primeros 3,6 kilómetros, que va desde la rotonda Los Libertadores hasta el ingreso del aeropuerto de la ciudad de Yacuiba. La inversión del tramo es de 372 millones de bolivianos, financiados por el Gobierno Autónomo Regional del Chaco y el Gobierno nacional





El Apunte Resideño del proyecto de la doble vía Yacuiba



Se había planteado inicialmente una doble vía convencional con un hormigón de cemento al medio, que actúa como separador de los dos carriles. Eso fue observado por el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, porque no cumplen con los requisitos arquitectónicos de una vía urbana y planteó que sea reemplazado por una jardinera central. Por otro lado, se cambió un viaducto por una rotonda con distribuidores hacia los distintos barrios de esa ciudad.