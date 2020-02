Presidenta Áñez instruye a su gabinete medidas drásticas contra la corrupción







16/02/2020 - 12:14:14

Cuatro Cañadas, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez aseguró el sábado que instruyó a su gabinete de ministros que se adopten medidas "drásticas" contra la corrupción y pidió al Ministerio Público pidió acompañar esas acciones.



"Bolivia está cansada de la corrupción, está cansada de canallas que no tienen ni tuvieron la decencia para robar dinero de los bolivianos, he instruido al gabinete que se adopten las medidas más drásticas contra la corrupción en el Gobierno y pido al poder Judicial y al Ministerio Publico que nos acompañen", afirmó durante su discurso en la Expo soya 2020, en el departamento de Santa Cruz.



Áñez, destacó que el pedido de una frontal lucha contra la corrupción no solo es del Gobierno sino de las familias bolivianas que "merecen más futuro que pasado; más transparencia que mentiras, más certezas que incertidumbre".



La presidenta afirmó que el Gobierno que lidera seguirá caminando con miras a ese "norte", para cumplir el compromiso asumido de "construir un país democrático, unido, libre, pacífico, productivo y moderno".



Finalmente la primera autoridad del país ratificó el compromiso de luchar contra la corrupción a través de políticas y lineamientos enmarcados en los "principios constitucionales de legalidad, equidad, igualdad, justicia y solidaridad".