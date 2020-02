Justiniano pide investigar a la UPRE por pedidos de coima a las empresas







16/02/2020 - 12:02:46

Erbol.- El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano pidió al gobierno realizar una investigación a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del ministro Yerko Núñez, por presuntos pedidos de coima a las empresas constructoras para que se les pague por obras públicas ejecutadas en la anterior gestión.



El emplazamiento surgió a propósito del primer caso de corrupción del gobierno de transición, vinculado a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), donde el exgerente Elio Montes, terminó huyendo del país rumbo a EEUU, tras ser denunciado ante la Fiscalía de la Paz por supuestos delitos de conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.



“Lo emplazamos al gobierno para que realice la investigación suficiente y además exhaustiva para que termine con todos los actos de corrupción, así como también terminen con los actos de corrupción son rumores también (señala con los dedos comillas), que en la UPRE a las empresas que están llorando porque no se les paga, es porque se les está pidiendo una coima. Que también investigue eso el gobierno”, dijo durante una entrevista concedida a la red Uno.



La UPRE es dependiente del Ministerio de la Presidencia y tras haber ocupado el cargo el año pasado, explicó que la Unidad tenía presupuestado 90 millones de bolivianos para pagar en noviembre y diciembre de 2019, pero solo ejecutaron 56 millones. “¿Por qué? si tenían presupuestado y había plata”, preguntó.



Recomendó al gobierno no caer donde cayó el MAS: exceso de autoritarismo y actos de corrupción. Pero “este gobierno apenas tiene tres meses y ya tienes actos de corrupción” y, por tanto, exigió al gobierno dar señales claras de lucha contra la corrupción.



Afirmó que el exgerente Montes fue designado por Núñez cuando era el ministro de Obras Públicas con el aval de la presidenta Jeanine Añez. Jerjes fue el primer ministro de la Presidencia del gobierno de transición y luego fue sacado del gabinete por discrepancias internas y, posteriormente, reemplazado por Núñez.



Justiniano – vocero de la alianza Creemos que sustenta la candidatura de Luis Fernando Camacho - reveló que el exgerente es sobrino del socio político de Añez en Tarija, el exalcalde Oscar Montes, dirigente de la agrupación Unidos para Renovar (UNIR) junto al actual ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.



“Hay un detalle que la pena considerarlo. ¿Cuál es la relación de parentesco entre el señor Elio Montes con el señor Oscar Montes? que es aliado político de la señora presidenta. Es su sobrino. Entonces hay cosas que deben investigarse con mayor detalle”, dijo en la entrevista donde desvirtuó la información en sentido que fue Camacho quien surgió esa designación.



Cree que el gobierno no está siendo lo suficientemente responsable en este tema y se equivoca cuando anuncia una querella en contra de Elio Montes sin antes haber cumplido la etapa de auditoría dentro del debido proceso.



Recordó que Entel es una sociedad anónima donde el Estado es accionista mayoritario y pone un directorio encargado de tomar decisiones y al interior de ese directorio, se determinó designarlo y destituir a Montes.