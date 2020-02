Iglesia dice a candidatos que ser agradable a Cristo depende de la vida moral que llevan







16/02/2020 - 12:01:07

Erbol.- La Iglesia Católica recordó este domingo a los candidatos que se declaran cristianos, que no es el culto que realizan lo que les hace agradable a los ojos de Cristo, sino las decisiones que toman, la vida moral que llevan y las propuestas que tienen hacia los bolivianos.



Durante la homilía dominical desde la Basílica Menor de San Francisco, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, Padre José Fuentes Cano, exhortó a los candidatos y políticos llevar una vida moral a la altura de Cristo y que sus acciones busquen el progreso del pueblo.



Pidió que en este periodo de campaña electoral se cuide al hermano dejando las actitudes de insultar, mentir, denigrar al oponente, destruir y calumniarlo, que en estas épocas son tan normales e incluso televisadas cada día a los ojos del pueblo.



“No son las actitudes que quiere Cristo para nosotros. Jesús nos recuerda: no cometerás adulterio, Jesús nos llama a la altura de una vida moral en todas las cosas, comportamiento y también en las relaciones matrimoniales, donde Jesús propone un alto nivel de vida moral”, manifestó.



El mensaje de la Iglesia Católica este domingo focalizó la defensa de la actitud moral de las personas, de la vida familiar, el matrimonio y expresó su solidaridad con muchas personas que no pudieron alcanzar el ideal de un matrimonio pleno en fidelidad.



Exhortó a las personas a seguir esforzándose en mirar a la mujer como persona y no como objeto sexual, alentados por la facilidad de acceso a contenidos pornográficos que no ayudan a vivir una vida cristiana.



“Hoy vivimos en un ambiente erotizado que no ayuda a vivir una vida de amor entre personas libres. La sociedad actual y su endiosamiento del placer sexual engañan a muchos jóvenes y no les deja lograr una vida madura, plena, una vida de amor de verdad”, dijo el prelado.