Comandante Terán: Nos mantendremos en el lado neutral cuando la presidenta asista a los actos de campaña







16/02/2020 - 11:57:25

EL Deber.- Tarijeño de nacimiento, pero cruceño de corazón. El viernes, el coronel José Enrique Terán Romero asumió el mando del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.



Terán fue subcomandante del anterior comandante policial Mario Mercado, además de haber pasado por diferentes unidades policiales como la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Interpol, entre otras.



Durante su primer contacto con los medios, se comprometió a realizar un trabajo conjunto con la prensa y aseveró que su comando trabajará de puertas abiertas hacia la población y a los medios, a los que comparó con los policías que trabajan día y noche en la ciudad.



Recibió a EL DEBER en su oficina del séptimo piso del Comando Departamental de la Policía, lugar donde aún se mantenía en el escritorio el nombre del anterior comandante y escenario de múltiples felicitaciones por el nombramiento, que dejó en espera por algunos minutos para respondernos.



¿Cómo será el trabajo del nuevo comandante?





Mi trabajo se ha caracterizado por ser una persona operativa. La experiencia que he adquirido durante este tiempo me ha permitido realizar operativos exitosos a través del diálogo, de la persuasión, sin utilizar agentes químicos, esa es nuestra política ahora, una política de interacción entendiendo los problemas que pasa nuestra sociedad. Tendría que ser nuestro último recurso el uso de agentes químicos para disuadir una protesta social.



¿Pero cuando deba ‘golpear’ a la delincuencia?



La delincuencia no la vamos a tolerar. Nosotros tenemos un gran equipo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en Inteligencia y debemos reducir los índices delictivos, controlar cualquier actividad ilícita que quiera dañar a la sociedad y a nuestras entidades financieras, de ninguna manera vamos a permitir que alguien quiera hacer daño a nuestra población.



¿Qué escenario delictivo se vive en Santa Cruz?



Hemos recibido el Comando Departamental de la Policía en una etapa histórica y marca un hito histórico que nos permite tener una ciudad más tranquila.



¿La siente más tranquila?



Sí, está más tranquila



Pero la información delictiva es constante y diaria...



Sí, es verdad, tenemos que trabajar. Existen instituciones muy comprometidas, especialmente en los casos de feminicidio, está la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y otras instituciones, que están muy comprometidas con esta lucha. Definitivamente debemos educar a nuestra población, a nuestra sociedad. Los ataques a las mujeres no lo vamos a tolerar, sabemos que esto se da en nuestra sociedad y es algo cultural, pero a través de las leyes se está trabajando en temas preventivos.



Usted dijo que su gestión al mando del comando policial será muy preventiva, ¿cómo logrará eso?



Vamos realizar una fusión con las juntas de vecinos, con nuestra gente, con nuestra sociedad y pediremos el apoyo de las instituciones privadas para que, dentro de su responsabilidad social, nos permitan utilizar la tecnología, porque sabemos que tenemos un reducido número de policías en Santa Cruz. Somos 5.000 policías para 3 millones de habitantes.



Estamos en una mala proporción policía-habitante...



Exactamente, no condice la proporción de policías con la cantidad de habitantes.



¿Esto afecta la operatividad de la Policía?



Toda la vida, no podemos negarlo; si somos menos policías, tenemos menos oportunidades para cubrir espacios territoriales, entidades financieras y todo lo que refiere a la actividad preventiva.



¿Cuántos policías le hacen falta a Santa Cruz?



Necesitamos unos 1.000 policías más para tener siquiera mayores posibilidades de cubrir de mejor manera las provincias.



¿Cuándo cree usted que el Estado atenderá las demandas hechas por sus policías?



Les pido paciencia a mis policías, a esas personas que están en la calle, que tienen el real contacto con nuestra sociedad. Les pido paciencia porque nuestro Comando General de la Policía ya presentó estos proyectos al Poder Ejecutivo, para que ellos puedan tomar en cuenta todos esos pedidos y ya está en estudio.



Se viene una etapa de campañas políticas, ¿cómo actuará la Policía cuando la presidenta Jeanine Áñez realice actividades proselitistas?



Entendemos que es un proceso electoral complejo y que la Policía jugará su papel en cuanto a la seguridad. Somos una institución que no es política y velaremos por la seguridad ciudadana...



Pero cuando ella realice actos como candidata, ¿qué hará la Policía?



Nos mantendremos en el lado neutral, cuando la presidenta asista a los actos de campaña. La Policía no puede participar en actos políticos.