El Gobierno exigirá retorno de Montes al país; Juntos y Creemos niegan nexos con él







16/02/2020 - 11:55:31

El Deber.- Es oficial. Elio Montes está detenido en Estados Unidos. Un error en sus papeles de residencia en ese país hizo que el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) sea arrestado. Mientras su situación legal se define, está recluido en el Krome Detention Center, un centro detención de inmigrantes.



El Gobierno anticipó que pedirá su regreso y si corresponde “su extradición”. Montes salió del cargo en medio de denuncias de corrupción y tras dejar sus funciones se dirigió a Miami. Su figura comenzó a incomodar en dos frentes políticos que pelean por la presidencia del Estado: Juntos y Creemos, que participaran en las elecciones del 3 de mayo, y se acusan de haber sugerido al ejecutivo para que dirija la estatal, y niegan cualquier nexo con él.



De profesión economista, Montes estuvo 82 días en el cargo. En ese tiempo, según el Gobierno hizo gastos irregulares. Incluso, según el ministro de obras Públicas, Iván Arias, decidió aumentarse el sueldo de Bs 30.000 a Bs 100.000.



A Montes se le atribuye gastos excesivos en hospedajes. Además, de la liquidación irregular de13 exfuncionarios de la estatal, que tenían un cargo jerárquico, por un monto de Bs 868.998.



Llegada



Antes de la oficialización de la candidatura de la presidenta, Jeanine Áñez, los Demócratas, que integra la alianza Juntos, y un grupo de cívicos cruceños, - Creemos- a la cabeza del expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eran aliados.



Esta alianza se selló después de la renuncia del expresidente Evo Morales, por la crisis que generó las fraudulentas elecciones del 20 de octubre de 2019.



En ese escenario, Áñez pidió el apoyo cívico para conformar su Gobierno y equipo de colaboradores. Fue ahí que la figura de Montes saltó a la palestra.



El asesor legal de Camacho y exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano confirmó que el nombre de Montes surgió de ese grupo, aunque aclaró que no sabe quién lo recomendó de forma específica.



Sin embargo, después se desdijo y aseguró que el bloque cívico no lo recomendó y que su figura emergió en el entorno de Áñez.



Apuntó al Ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y aseguró que Montes era familiar de un aliado político de la mandataria.



A la polémica se sumó también Camacho, que a través de las redes sociales negó el vínculo con el polémico exejecutivo.



“La corrupción del caso Entel es responsabilidad del gobierno y de nadie más”, señaló.



El diputado por Demócratas y candidato a senador por Juntos Tomas Monasterio dijo que el exgerente de Entel no formaba parte de ninguno de los cuadros de su grupo político y que su llegada al Gobierno fue por recomendación de los cívicos cruceños. “Lo conocimos como una persona allegada al entorno de Luis Fernando Camacho”, aseguró.



Hay responsabilidad mutua



El abogado y analista político Daniel Valverde lamentó que no haya la madurez de ambos frentes para admitir que tuvieron la responsabilidad de escoger a Montes como gerente de Entel.



“Esto es una papa caliente que ninguno de los dos (Juntos y Creemos) quiere tocar”, afirmó.



En ese sentido, dijo que es necesario saber qué vieron al designar “a una persona que pasó a manejar una empresa pequeña a Entel”.



“Este salto fue exponencial y alguien deber dar una explicación”, manifestó el especialista.



Para Valverde, el caso debe servir como escarmiento para crear mecanismos para designar personal idóneo para que asuman las riendas de las empresas estatales.



Sobre este caso, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó el sábado que 10 de los 13 exfuncionarios que recibieron finiquitos de manera irregular, por más de Bs 800.000, devolvieron los recursos al Estado. Adelantó que en las siguientes horas se prevé que las tres personas restantes devuelvan también el dinero que recibieron.



Sobre la detención de Montes, en Estados Unidos, dijo que “si él no viene, se solicitará la extradición, si corresponde”.



Una fuente del Gobierno dijo que fue detenido debido a un error administrativo relacionado a su residencia en EEUU, puesto que debía informar dónde estaba o volver cada cierto tiempo a Estados Unidos, y no lo hizo.