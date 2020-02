Juan Guaidó: Maduro se está quedando solo, el mundo le ha cerrado las puertas







15/02/2020 - 22:01:44

VOA.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se dirigió a las jefaturas de las Fuerzas Armadas durante la conferencia de prensa que brindó el sábado en Caracas. "Que le quede muy claro a la Fuerza Armada, que el gobierno del dictador se está quedando solo", dijo el líder de la oposición.



El presidente interino aseguró además que ahora "extienden su mano" para que funcionarios, personas y otros miembros del gobierno en disputa, "se pongan del lado de la constitución".



"El gobierno de la dictadura se está quedando solo, el mundo le ha cerrado las puertas, invitamos a todos a que se pongan del lado de la constitución para que juntos lleguemos a una solución", dijo Guaidó a la prensa.



Durante su encuentro con los medios, insistió en que traen una "estrategia" para seguir presionando al gobierno en disputa de Maduro, aunque no especificó cuál era; sin embargo, dijo que retomarán la presión en las calles con "movilizaciones masivas" y que, en próximos días, se darán anuncios más claros, haciendo referencia a las sanciones económicas como las impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno de Maduro.





Voz de América

@VOANoticias

Presidente interino de #Venezuela Juan Guaidó @jguaido indica que en los próximos días se reactivarán las movilizaciones en señal de protesta.

15 feb. 2020

Con respecto a esto, la Voz de América le preguntó qué diferencia habrá con estas nuevas sanciones que posiblemente se anuncien esta semana con las ya impuestas.



"Es evidente que solo eso no genera el cambio, como solo la protesta no lo ha generado, como solo las elecciones del 2015, tampoco; nos enfrentamos a una dictadura a un conglomerado criminal, pero tenemos una estrategia muy clara con los aliados en el mundo", contestó Guaidó.



Agregó que tal como dijo en su visita, en Miami, hay propuestas "sobre la mesa y también bajo".



"Hay cosas que vamos a ir implementando sea la situación y la oportunidad de generar una presión", agregó Guaidó.



“En los próximos días, estaremos anunciando la agenda de actividades de movilización; estamos llegando a la cancha y vamos a jugar, vinimos a hacer el trabajo, nos vamos a emplear a fondo con todas las herramientas”, agregó.



Las declaraciones del presidente interino se dan tras su arribo a Caracas, después de una gira de 23 días por ocho distintos países que inició en Colombia y culminó en Estados Unidos, con el encuentro con el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense.





Voz de América

@VOANoticias

Presidente interino de #Venezuela Juan Guaidó @jguaido detalla cómo fue su encuentro con el presidente @realDonaldTrump y funcionarios del gobierno de #EstadosUnidos.

15 feb. 2020

Guaidó destacó que, en cada encuentro que sostuvo los líderes y otros funcionarios, expresaron su apoyo a los esfuerzos para "restablecer la democracia en Venezuela" y la generación de un nuevo clima social y político.



Su gira incluyó reuniones con importantes líderes mundiales como el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeao, así como su encuentro con la canciller alemana, Angela Merker durante el Foro de Davos, que influyeron para que tanto Guaidó como analistas catalogaran la gira como "exitosa".



Al ser consultado sobre el comentario que el presidente en disputa Nicolás Maduro hizo el viernes, durante una teleconferencia en la que esperaba que los tribunales venezolanos den el mandato de detener Juan a Guaidó por "sus delitos cometidos", el líder de la oposición dijo que sus amenazas no son nada nuevo.



"El año pasado, en cadena nacional, dijeron que me iban a poner los ganchos, que la justicia, que la cárcel, y aquí estoy y aquí estamos, y vamos a seguir dando la cara porque es la insistencia de un pueblo, no de Juan Guaidó", contestó.



Tras un caótico arribo al aeropuerto de Maiquetía, en las afueras de Caracas, Juan Guaidó logró escabullirse de las protestas de los seguidores del oficialismo y, luego, ofrecer un discurso ante miembros de la coalición de la Asamblea Nacional y algunos representantes del cuerpo diplomático.



"Hoy traje el compromiso del mundo libre”, dijo entonces a sus seguidores reunidos en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas.