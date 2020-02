Ministro de Gobierno dice que hay muchos dirigentes del MAS involucrados en narcotráfico







15/02/2020 - 21:52:33

Cochabamba, ABI.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo dijo el sábado, que "muchos" dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) están involucrados en narcotráfico.



"Hay muchos dirigentes del Movimiento Al Socialismo involucrados en el narcotráfico. No todos, los más violentos, que se oponen a que la Policía haga su trabajo", dijo en conferencia de prensa.



El ministro explicó que existe una minoría que amedrenta a la mayoría de los pobladores del Trópico de Cochabamba y que, al impedir la plena presencia de la Policía, esos grupos, generan condiciones de violencia que ponen en riesgo la plena convivencia y el estado de derecho.



La autoridad denunció que en las poblaciones sin presencia de la Policía se cometen abusos, linchamientos, se atropellan personas, hay violencia intrafamiliar y mujeres golpeadas.



Agregó que días atrás se secuestraron 47 toneladas de precursores, lo cual significó un golpe "millonario" a la actividad ilícita.



"Si la Policía no está ingresando a varias zonas, es porque no se quiere forzar, no se busca generar violencia, no se quiere muertos, deseamos que la misma población se dé cuenta de la realidad y rechace a los violentos", dijo Murillo.