Presidenta Áñez anuncia una alianza público privada con seguridad jurídica, para mejorar el rendimiento productivo en el país







15/02/2020 - 21:50:40

Cuatro Cañadas, BOLIVIA, ABI.- La presidenta Jeanine Áñez participó el sábado de la XXVI versión de la Exposoya en el municipio de Cuatro Cañadas en el departamento de Santa Cruz, durante su intervención comprometió el respaldo institucional del gobierno para fortalecer el rendimiento productivo en el país garantizando seguridad jurídica a todos los productores y emprendedores del país.



"Quiero anunciarles que este Gobierno constitucional les garantiza seguridad jurídica, vamos a atender y escuchar a los emprendedores del país, porque son ustedes también los que deben generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas, en una alianza vigorosa entre el sector privado y el sector público", afirmó.



La mandataria recordó que durante los últimos 14 años existió un manejo "inescrupuloso" de las leyes y de la justicia, haciendo de la extorsión y la manipulación una práctica cotidiana de los procedimientos para "perjudicar" al sector privado o a quienes el anterior Gobierno consideraba sus enemigos.



En ese entendido, ratificó que en actual Gobierno garantizará la seguridad jurídica para todos los empresarios, productores y emprendedores que decidan invertir en el país con miras a optimizar la producción.



Por otra parte resaltó lo ocurrido en el Instituto de Reforma Agraria (INRA) donde el proceso del saneamiento de tierras se "judicializó" razón por la que ese proceso quedó inconcluso.



"El Gobierno ha encontrado una institución como el INRA absolutamente falto de recursos económicos, de infraestructura, personal y logísticos, pero ninguna de estas dos debilidades intencionales o no, han paralizado la acción del gobierno", enfatizó



Recordó que se instruyó a través de lineamientos muy claros que se otorgue fluidez a todos los procesos de saneamiento, para titular la mayor cantidad de predios que hubieran cumplido con el proceso establecido.



"Todas estas normas que hemos aprobado benefician de manera directa a las tierras comunitarias de origen, comunidades campesinas, comunidades indígenas y del sector productivo", señalo la presidenta.



Indicó también que se descubrieron títulos de predios "escondidos", por lo que se dispuso acelerar la revisión de todos los procesos para entregar los títulos en el menor tiempo posible.



"Según el informe técnico que dispongo, estaríamos en condición de pasar a la firma 79,787 títulos para que más de 114,000 propietarios sean beneficiados", adelantó.



La presidenta consideró que para restaurar el complejo sistema de producción y exportaciones en el país se necesita "devolver la confianza en sus instituciones y devolverles seguridad jurídica" y recordó las acciones que lleva adelante el gobierno en beneficio de los sectores productivos.



"Una de las medidas que ha adoptado mi gobierno fue la liberación de las exportaciones, un pedido que el sector productivo ha reclamado infructuosamente durante 13 años una medida que logra generar efectos multiplicadores beneficiosos", afirmó a tiempo de ratificar que el Ejecutivo estará atento para que esta medida no altere la oferta de productos y muchos menos el precio en el mercado interno.



Áñez, presenció la entrega de cinco variedades de soya, y expresó su compromiso de respaldar a ese sector en la mejora del rendimiento de su producción.



"Cuenten con todo el respaldo institucional del Gobierno para apoyar este propósito de mejorar el rendimiento productivo. Está claro que el desafío de hoy es producir más y mejor en la misma superficie, protegiendo la calidad de los suelos", mencionó.



La jefa de Estado ratificó que en su gestión se escuchará a los emprendedores porque el compromiso con todo el aparato productivo es "firme" y apunta a una alianza "vigorosa" entre el sector público y privado" para consolidar una mejor productividad.



"El Gobierno constitucional que presido tiene un compromiso firme con todo el aparato productivo de Bolivia. Vamos a atender y escuchar a los emprendedores del país, porque son ustedes también los que deben generar empleo y mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas, en una alianza vigorosa entre el sector privado y el sector público", señaló.



La producción de soya representa el 9% de las exportaciones totales de Bolivia, es decir, más de 800 millones de dólares anuales, 44 % de las exportaciones no tradicionales del país y un tercio del total de las exportaciones de Santa Cruz.