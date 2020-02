Emma Coronel reapareció en Instagram para celebrar el Día de San Valentín







15/02/2020 - 21:30:14

Infobae.- La actividad de Emma Coronel en redes sociales ha sido esporádica desde hace meses, cuando tras varios ataques decidió eliminar todas sus publicaciones. Pero en esta ocasión decidió reaparecer en Instagram para felicitar a sus seguidores por el Día de San Valentín.



La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán publicó una sensual selfie para recordar el Día del Amor y la Amistad y enviar un mensaje a todos los que siguen pendientes sus publicaciones desde que decidió abrir su cuenta oficial de Instagram en enero del año pasado.



“Happy valentine ‘s day”, es el mensaje con el que la ex reina de belleza felicitó a todas las personas que la siguen en la red social.



En la fotografía, Emma luce un maquillaje impecable y natural en la mayor parte del rostro, aunque con un tono verde más recargado en los ojos. Además tiene un pronunciado escote con una blusa blanca.





La ex modelo no explicó dónde fue captada su selfie ni si es reciente, pero hasta el momento ha recibido más de 15,000 Me gusta y algunos comentarios de personas que la propia Emma Coronel conoce, ya que tiene una restricción sobre las opiniones en sus publicaciones.



Fue hace un mes cuando la madre de las hijas del Chapo publicó dos instantáneas de su paseo por un paisaje invernal, rodeado de montañas y nieve. En las imágenes se le ve posando sobre la nieve y mirando al horizonte.



Emma portaba un atuendo apropiado para esquiar, aunque no informó en qué lugar fueron tomadas las imágenes ni tampoco si eran recientes.



Esta publicación la realizó después de varios meses de mantenerse en silencio y aparecer en el reality show Cartel Crew, de la cadena VH1, en Estados Unidos.



La esposa del “Chapo” debutó en la red social en enero de 2019 y en tan sólo una semana obtuvo más de 44.000 seguidores, pero después de un año esta cifra se triplicó y ahora cuenta con más 175,000 seguidores.



Ella sólo sigue a 116 personas, entre las que se encuentran: su hermana Claudia Coronel; el hijo de Griselda Blanco y su compañero en el reality show Cartel Crew, Michael Corleone Blanco, así como a cantantes y diferentes marcas.



Según Mariel Colón, miembro del equipo de abogados defensores del Chapo, Coronel creó la cuenta @therealemmacoronel para terminar con la proliferación de cuentas falsas creadas a su nombre.



Emma se mostró bastante activa durante los primeros meses de la apertura de su cuenta e incluso a través de la red social hizo un llamado a jóvenes diseñadores para unirse a su proyecto de crear una línea de ropa con el nombre de su esposo.



En la misma red social también publicó un mensaje expresando su sentir sobre el juicio al “Chapo” Guzmán en Estados Unidos.



Sin embargo, en junio de 2019 Emma decidió borrar todas sus publicaciones en Instagram y desde entonces su actividad en las redes sociales se ha tornado más distante.



Uno de sus últimos comentarios antes de borrar los post fue para lamentar la manera en que había sido usada su imagen por algunos medios de comunicación, donde se dijo que había posado en un túnel que su esposo usó para escapar.



“Carajo, no voy por el mundo poniendo fotos con doble sentido o dejando mensajes ni siquiera me percaté que parece lo que dicen”, escribió



Explicó que se trata de un sótano en un pueblo en Durango. “Tomo fotos, me gusta, las pongo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay cabezas quizás más vacías que su imaginación no da para mucho y prefieren hacer ese tipo de notas para vender, como ésta o como la de Xochimilco?. En verdad no se imaginan en los problemas que pueden meter a las personas. Seamos más realistas y menos fantasiosos, bendiciones".



En medio de su silencio en Instagram, Coronel dio de qué hablar cuando se supo que aparecería en el reality Cartel Crew. A mediados de noviembre se mostró un avance de su participación y se le vio dialogando con Michel Blanco, hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, con quien se quejó de la manera en que la gente la trata.