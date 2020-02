Miguel Bosé rompe el silencio y aclara si tiene nuevo amor







Quien.- Hace unos días el periódico español El Mundo daba a conocer la noticia de que Miguel Bosé estaría estrenando romance, luego de su separación de Nacho Palau, con quien tuvo una relación de 26 años, durante la cual tuvieron cuatro hijos.



El medio citado publicó que el cantautor había viajado a España, donde muy discretamente se había reunido con su nueva pareja. En la sección La Otra Crónica se cuenta que estando en su país, Miguel se dio una escapada a Palma de Mallorca. Según el periódico, al volver a Madrid no iba solo, sino con un misterioso hombre que no ha sido identificado hasta el momento.



Ahora esta historia ha dado un vuelco, pues ha sido el propio Bosé quien con un tuit echó por tierra el rumor de que ya no está soltero.



"¡Ay de mí desgraciado que al parecer tengo nueva pareja y no sé quién es! Si alguien sabe de ella, por favor que me dé pistas o, ¡pasaré éste día solo solito!", escribió el cantante con motivo del 14 de febrero.



Miguel aprovechó también este mensaje para hacer cómplice a su público y pedirle sugerencias en cuanto a qué persona podría ser su pareja: "¿Quién, según vosotros, sería la ideal", escribió.





Para animarlo, algunos de sus fans le escribieron: "¡No lo vas a pasar solo porque somos [email protected] [email protected] que te amamos! ¡Siempre con vos!", alguien más posteó: "¿Solo, solito? Pero si tienes unos hijos maravillosos que seguro te quieren con locura. Eres un hombre muy afortunado".



A Miguel Bosé solamente se le conoce la relación con Palau. A principios de los años 80 se le ligó sentimentalmente a la cantante mexicana Daniela Romo, no sólo porque cantaron juntos en varias ocasiones, sino porque en sus presentaciones en vivo se besaban en la boca.







Sin embargo, ellos siempre negaron un posible romance y hasta la fecha, según consta en redes sociales, siguen siendo amigos.