Jennifer Aniston reveló los momentos más difíciles de su infancia







15/02/2020 - 21:21:22

Infobae.- Jennifer Aniston celebró su 51 cumpleaños por todo lo alto. La actriz concedió una sincera entrevista a su amiga, la también actriz Sandra Bullock, para la revista Interview Magazine. Un reportaje que va acompañado de unas fotos que ella misma ha aplaudido en su perfil de Instagram.



En la entrevista que Bullock le realiza a Aniston, le pregunta cómo consigue mantenerse siempre alegre y evitar “desanimarse aunque las cosas no vayan por el camino que ella desea”. Un elogio a la positividad de la actriz de The Morning Show que la misma Jennifer ha agradecido diciendo que “esto es lo más dulce que me ha dicho alguien”.





Una forma de afrontar la vida que la estrella de Friends explica así: “Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado y donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ‘No quiero hacer eso. No quiero ser eso. No quiero experimentar este sentimiento que tengo en mi cuerpo en este momento. No quiero que nadie más con quien esté en pueda sentir eso’”.



Y añadía: "Así que supongo que tengo que agradecer a mis padres todo esto. Puedes estar enfadado o ser un mártir, o puedes decir: "¿¿Tienes limones? Pues hagamos limonada"".



Un matrimonio complicado, el de sus padres, que se terminó cuando Jennifer tenía solo nueve años. Nancy Dow y John Aniston se divorciaron y desde entonces la relación entre madre e hija fue más que complicada. La progenitora de Jennider falleció en 2016 después de manifestar en numerosas ocasiones que no se llevaba nada bien con su hija.



Por su parte, John Aniston ha acompañado a la actriz durante todos estos años en sus éxitos y fracasos. Ella siempre ha presumido de él, más ahora que tiene un perfil de Instagram con millones de seguidores.



La vuelta de Friends, muy cerca





Las seis estrellas de “Friends”, una de las comedias más populares de la historia de la televisión, están muy cerca de alcanzar un acuerdo para reunirse en un especial para la plataforma digital HBO Max, informó hoy el medio especializado Deadline. Aunque los millones de fans de “Friends” han suspirado durante años por nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas con el reparto.



The Hollywood Reporter había adelantado en noviembre que había un proyecto en marcha en este sentido, aunque en ese momento este portal señaló que las negociaciones se encontraban todavía dando sus primeros pasos.



Este especial sería una carta de presentación de lujo para HBO Max, el nuevo servicio de “streaming” de WarnerMedia y que tendrá los derechos de emisión de “Friends” tras abandonar Netflix.



Cada uno de los seis protagonistas de “Friends” recibiría entre 3 y 4 millones de dólares por aparecer en ese espacio,



"Vienen grandes noticias...", escribió el actor Matthew Perry en Twitter esta semana sin dar más detalles.



“Friends”, que se estrenó el 22 de septiembre de 1994, cerró en 2004 diez temporadas de éxitos tras 236 episodios en antena protagonizados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Pero la comedia sigue siendo un fenómeno para incontables aficionados en todo el mundo que todavía están dispuestos a ver, una y otra vez en reposiciones o plataformas digitales, las historias neoyorquinas de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross.



A finales de 2018 se extendió el rumor de que “Friends” iba a salir del catálogo de Netflix, pero poco después la plataforma confirmó que seguiría en su oferta al menos durante 2019. The New York Times aseguró entonces que Netflix pagó cien millones de dólares a Warner para conservarla durante este año.