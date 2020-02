Entel: Nueve de 13 exejecutivos devuelven dinero de finiquitos







Página Siete.- Nueve de los 13 exejecutivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA) a los que se les pagó finiquitos por orden del exgerente Elio Montes, comenzaron a devolver el dinero cobrado.



Así lo revela una carta enviada por los exfuncionarios al nuevo gerente de la telefónica, Eddy Luis Franco, a la que accedió Página Siete anoche.



La misiva fechada ayer en Santa Cruz señala: “Comunico a ustde que el día de hoy (ayer) hemos efectuado los depósitos por desahucio en la cuenta número 11417878, correspondiente al titular Entel SA, en el Banco Unión SA. Adjuntamos copias de los comprobantes de transferencia. Solicitamos se informe al Directorio de este cometido”.



Firman la carta Shirley Mónica Gutiérrez Assaf (que cobró Bs 80.091,9 ), Marcelo Stelzer Dorado (Bs 96.110,3), Rocío Gladys Escobar Flores (Bs 62.633), Yamyl Klinsky Vásquez (Bs 30.434,9), Rosario Kimberly Pantoja Veizaga (Bs 64.073,5), Édgar Martín Franco Cochamanidis (Bs 44.851,4), Juan Édgar Orellana López (Bs 43.890,3), Valeria Andrea Pizarro Pérez (Bs 43.249,6) y Marcelo Sebastián Dabdoub Peña (Bs 96.110,3).



El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, confirmó en un contacto con Página Siete que por la tarde, nueve de los 13 exejecutivos de Entel SA, denunciados por el cobro irregular de finiquitos, devolvieron el total del dinero cobrado.



“Se espera que los otros cuatro que faltan lo hagan en el trascurso de hoy (sábado)”, precisó.



Los que faltarían son Manuel Lara Bischof (Bs 96.110,3), Julio Peña Justiniano (Bs 96.110,3), Yhalmar Abuawad Bonifaz (Bs 57.666,1), Édgar Chávez Cortez (Bs 57.666,1).



Sin embargo, la denuncia penal planteada contra el expresidente de la empresa estatal, Elio Montes, y otros dos exejecutivos involucrados en este ilícito, continuará en curso de acuerdo con la normativa nacional.



En total, la telefónica desembolsó 868.998,42 bolivianos para cancelar los desahucios.



Pago fuera de horario



La gerencia de Entel SA, por orden de Elio Montes, autorizó el pago de finiquitos a 13 empleados de su entorno fuera de horario de atención del Banco Unión y cuando el exejecutivo de la compañía ya había sido advertido de su destitución. Así lo revela la denuncia penal presentada por la actual gerencia de la compañía a la Fiscalía y al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a la que accedió este periódico.



Toda la relación de hechos ocurrió en cuestión de horas el pasado 7 de febrero. Montes, mediante las notas correspondientes, procedió primero al despido de 13 de sus colaboradores.



Los exempleados lograron la elaboración de sus formularios de finiquitos, consignando como un derecho a su favor el pago de desahucio (un total equivalente a tres sueldos calculado considerando su haber básico mensual y parte del sueldo del mes de febrero).



Según la nota ENT- GNF-SGT- E del 7 de febrero, Montes solicita a las 18:40 al Banco Unión el pago de la planilla de finiquitos de febrero 2020, correspondientes a los exempleados de Entel SA, adjuntando el archivo 0220 “Pago Finiquitos”.



Otro informe ET- SGRH-1-127/2020 de 11 de febrero refiere que “En base a los finiquitos elaborados (13 documentos) y proporcionado por la señora Rocío Escobar se procedió a construir una planilla con el detalle de las personas beneficiadas cuyo líquido pagable figuraba en dichos finiquitos. De acuerdo a la planilla se procede a elaborar el archivo Pago de finiquitos con el formato correspondiente para las transferencias a las cuentas respectivas”.



Posteriormente se elabora la carta para el Banco Unión, en la cual figuraba el importe total de 868.998,42 bolivianos. La misiva fue firmada por Montes.



Entre las 18:30 y 20:00 del 7 de febrero, el directorio de Entel se reunió en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas donde se determinó remover del cargo al exgerente de Entel, Elio Montes.



La denuncia penal fundamenta que para el pago de los finiquitos no se siguió el procedimiento regular porque no se presentó un informe de actividades realizadas y la entrega de archivos y documentación a cargo.



Además no cumplieron los tres meses de contrato que en cada caso incluye la cláusula de período de prueba de 90 días.



Entel SA presentó una denuncia contra Montes; el exgerente nacional de Administración y Finanzas, Marcelo Stelzer; y la exsubgerente de Recursos Humanos, Rocío Escóbar, por conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento.