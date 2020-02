Evo Morales pide liberar a ex miembro de las FARC





15/02/2020 - 11:20:49

El País.- El expresidente Evo Morales pidió que se libere a Facundo Molares, el argentino ex miembro de las FARC que fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, acusado de homicidio y otros delitos por el enfrentamiento que hubo en Montero el 30 de octubre pasado.



Evo Morales, a través, de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad con Molares, a quien se refirió como periodista. Señaló que su vida está en riesgo. El argentino Molares fue descubierto cuando era atendido en un hospital, días después de haber sido herido en el enfrentamiento del 30 de octubre, cuando se enfrentaron seguidores de Evo Morales contra cívicos que bloqueaban rutas.



En el enfrentamiento de Montero fallecieron por arma de fuego dos personas del bando cívico. A raíz de este hecho, se iniciaron con las investigaciones para dar con el o los responsables de las muertes, siendo el ex miembro de las FARC el principal sospechoso.



El argentino está acusado por los delitos de Homicidio, Asociación Delictuosa e Instigación Pública a Delinquir. Según la Fiscalía, pericias confirmaron que el argentino usó armas de fuego. Presuntamente Molares estaba vinculado con la candidata del MAS, Deisy Choque, también detenida en este caso.



El caso de Moro



En el mismo mensaje de Twitter, Morales exigió que se esclarezca la muerte del periodista argentino Sergio Moro.



Dicho periodista trabajaba en Prensa Rural en Bolivia, cuando estallaron las movilizaciones que terminaron en la renuncia de Evo Morales.



Según el periódico argentino Página 12, los familiares de Moro sospechan que fue golpeado y torturado en los días previos a sufrir el accidente cerebro vascular que le provocó la muerte.