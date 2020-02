Gobierno anticipa segunda derrota de Bolivia en La Haya







15/02/2020 - 11:20:40

El Diario.- El gobierno de la presidenta Jeanine Añez anticipó una segunda derrota de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, esta vez en la demanda que Chile presentó por el uso de las aguas del Silala en el gobierno del MAS. Según el agente Jaime Aparicio, ya no está en discusión si se trata o no de aguas compartidas, sino qué se va hacer con los canales artificiales.



Tanto la canciller Karen Longaric como el agente Aparicio responsabilizaron al expresidente Evo Morales, a los excancilleres y al exagente Eduardo Rodríguez Veltzé de un manejo “irresponsable” y sin estudios técnicos previos del tema.



Ambos realizaron sus primeras reuniones con el equipo de abogados y expertos que defienden a Bolivia en el proceso que instauró Chile contra nuestro país. En dichos encuentros recibieron un informe de cómo va el proceso en el tribunal internacional.



Después de los encuentros y a pesar que no pueden divulgar detalles del mismo por norma de La Haya, el agente Aparicio en entrevista con el periodista Carlos Valverde, adelantó que en esta nueva fase que ya concluyó con la presentación de los alegatos escritos, el escenario cambió porque ya ni siquiera está en discusión si se trata de un río internacional, como argumenta Chile, o son manantiales naturales como sostiene Bolivia.



La canciller Karen Longaric también se refirió a la “primera gran derrota” (en La Haya) y sostuvo que por el “fracaso” en la demanda marítima, ante Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hay “responsables” pero “nadie asumió compromiso”, los que alentaron, los que asesoraron y los que pronosticaron “rotundo triunfo” se lavaron las manos, se retiraron a sus casas y “cosa extraña” el “pueblo quedó tranquilo”, dijo.



El diputado de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, afirmó ayer que la comisión de relaciones internacionales de la Cámara de Diputados convocará al exagente de Bolivia ante la Corte de la Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, y a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que brinden un informe pormenorizado sobre el tema.



“También se ha decidido en la comisión de relaciones internacionales (de la Cámara de Diputados, que) se convoque al expresidente Rodríguez Veltzé, quien ha estado como agente en la Haya porque él tiene mucho que explicar. No puede ser que a través de un Twitter esté tratando de lavarse las manos, tiene que responder el señor (Rodríguez Veltzé), porque él ha estado como agente ante la Haya” manifestó Barrientos en contacto con periodistas.



Desde su cuenta de Twitter, Rodríguez Veltzé manifestó la importancia de abrir información sobre el tema de las aguas del Silala, pero llamó a las autoridades a no usarlo como un tema político.