Camacho arremete contra el gobierno por hechos de corrupción ¿Van a terminar con la corrupción o no?





15/02/2020 - 11:17:46

Brújula Digital.- El candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, arremetió hoy contra el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, por los hechos de corrupción denunciados en la empresa Entel.



En dos mensajes a través de su cuenta en Facebook, uno de los cuales borró, Camacho reprochó la forma de actuar del Gobierno de Añez que pretende culpar a los de “afuera” por los hechos de corrupción.



A través del primer mensaje, que después borró, Camacho pidió dejar de engañar a la gente y aseveró que “la corrupción del caso Entel es responsabilidad del gobierno y de nadie más”.



Después de borrar esa publicación, Camacho volvió a lanzar un mensaje en Facebook pero esta vez arremetió contra la gestión gubernamental de Añez.



“¿Para qué quieren quedarse cinco años más en contra de la voluntad del pueblo? ¿Para seguir echándole la culpa a los de afuera por la corrupción de su gobierno como hizo Evo durante 14 años? ¡Háganse cargo y decidan! ¿Van a terminar con la corrupción o no? Si no lo van hacer, pues dejen el camino libre para que la gente que tomo las calles harta de los abusos pueda transformar el país de una vez por todas” (sic), señaló Camacho a través de Facebook.



La reacción de Camacho surge después de conocerse que Elio Montes, el exgerente de ENTEL, fue sugerido al gobierno por parte del bloque cívico.



Migración reveló que el candidato presidencial de Creemos viajó en el mismo vuelo en que Elio Montes se fue del país.



Luis Fernando Camacho, a través de Twitter, reconoció que los cívicos ayudaron a Jeanine Añez a conformar su gobierno y propusieron nombres. Aclaró que la mayoría de los propuestos aún están cumpliendo a cabalidad sus funciones y, si alguno comete delitos comprobados, tiene que rendir cuentas por sus actos.