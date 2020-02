Gobierno da inicio a erradicación y advierte a policía sindical del trópico







15/02/2020 - 11:14:03

Los Tiempos.- El ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó ayer que algunos sindicatos de la zona del trópico de Cochabamba estarían “pasando la raya” al solicitar permisos a la población para pasar por la región y hostigar a los que no están involucrados en actividades relacionadas al narcotráfico.



“Todos los bolivianos amamos la libertad, (…) amamos recorrer nuestro país sin que tengamos el temor de que dizque policía sindicales nos pidan documentos o no nos permitan viajar en los trufis de un lugar a otro en el Chapare. Se están pasando de la raya, déjenos vivir en democracia”, amonestó López.



Las palabras de la autoridad del Ejecutivo fueron vertidas en el acto de inauguración de las tareas de racionalización y erradicación de la hoja coca excedentaria, por parte de la Fuerza Conjunta que aglutina a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana para la gestión 2020.



El Ministro denunció que, al conversar con habitantes de la zona, éstos le revelaron que están siendo amenazados y hostigados y eso no se lo puede permitir.



“Maestros amenazados, médicos amenazados. La irracionalidad de no permitir que nuestra Policía cumpla con su misión”, señaló el titular de Defensa.



La autoridad advirtió: “No se confundan, no estamos jugando, estamos dispuestos a todo. En estos momentos, tenemos 1.300 efectivos en los lugares de erradicación, tanto en el Chapare como en los Yungas. Nada nos va a detener”.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que también participó del acto, consideró que acabaron “los 14 años de auge del narcotráfico” y destacó el “trabajo unido” de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.



“Seremos durísimos contra cualquier atentado que quiera haber contra nuestra gente, tengan mucho cuidado porque vamos a estar con los ojos bien abiertos. Cualquier movimiento extraño contra nuestros policías o militares tendrán que pagar las consecuencias. Nosotros no estamos jugando”, advirtió.