Legisladores de UD defienden la sucesión constitucional de Jeanine Áñez







15/02/2020 - 11:02:56

La Razón.- Legisladores de la alianza Unidad Demócrata (UD) defendieron este viernes el mandato presidencial de Jeanine Áñez luego que el jueves el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores, afirmara que el comunicado que avaló la sucesión constitucional, emitido el 12 de noviembre de 2019, después de que Áñez asumiera como mandataria, “no tiene valor legal” ni tampoco es “vinculante”.



El expresidente del TCP acudió el jueves a la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se le consultó sobre el comunicado que el tribunal constitucional emitió horas después de la asunción de Áñez.



“Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta, a la pregunta, no es vinculante”, respondió el magistrado.



El senador de UD y excandidato a la presidencia, Oscar Ortiz, aseguró que hubo una sucesión “absolutamente constitucional” y que fue “validada y ratificada” por las normas del Legislativo y de la Carta Magna.



Jeanine Áñez asume como Presidenta de Bolivia y anuncia prontas elecciones



"Como (Evo) Morales abandonó el cargo, había renunciado, se había subido a un carro y había solicitado asilo a México y en base a eso se utilizó el reglamento de la Cámara de Senadores que establece que la segunda vicepresidenta reemplaza al primer vicepresidente si esta ha renunciado, reemplaza al presidente de Senado y relacionando ambos textos se produjo la sucesión constitucional”, aseguró.



Ortiz consideró que Flores pretende iniciar una discusión que desde su punto de vista es “absolutamente innecesario”, mientras que su colega diputado de UD, Gonzalo Barrientos, se sumó a defender la legalidad del mandato de Áñez y consideró que el magistrado debe rendir cuentas por avalar la repostulación del exmandatario en 2018.



“Es un comunicado oficial que ha hecho conocer el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de sus competencias que hay que respetarlo y que obviamente muestra la posición institucional de todo un Tribunal Constitucional”, aseguró el magistrado del TCP.



La oposición considera constitucional, legítima y crucial la asunción de Áñez



Anoticiado de las declaraciones de Flores, el expresidente Morales escribió en la red social Twitter lo siguiente: "Lo que habíamos afirmado está comprobado, el comunicado utilizado por la autoproclamada no tiene ningún valor legal. El régimen de facto violó la CPE, masacró al pueblo y destruye nuestra economía".



Áñez asumió el poder el 12 de noviembre, tras la renuncia de Morales en medio de denuncias de fraude electoral en las elecciones anuladas del 20 de octubre, un paro cívico y la falta de respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas.



En enero, la mandataria anunció su postulación como candidata a la presidencia por la alianza Juntos para las elecciones nacionales del 3 de mayo. El empresario y político Samuel Doria Medina será el acompañante de fórmula de Áñez como candidato a la Vicepresidencia.