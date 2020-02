Entel: Exgerente manipuló fechas de ingreso para justificar el pago de finiquitos







15/02/2020 - 11:01:31

El Deber.- Uno de los gastos por los que se denuncia a Elio Montes, exgerente de Entel, es el pago de finiquitos a 13 de sus colaboradores, pese a que éstos no habían cumplido los tres meses de trabajo que establece la ley para recibir el beneficio. El monto total de ese pago es de 868.998 bolivianos.



Según el informe preliminar de Entel, el exgerente manipuló la fecha de ingreso de al menos cinco funcionarios de su confianza para justificar el desembolso.



“Las fechas de ingreso incluidas en el finiquito, no coinciden con las fechas de ingreso, de acuerdo a los registros del SAP (Sistema de Administración de Personal) y a los contratos de trabajo de estas personas”, establece la denuncia presentada por Eddy Luis Franco, nuevo gerente de la empresa.



Algunos devolvieron el dinero



Nueve de las 13 personas que recibieron finiquitos de Entel, devolvieron el dinero, según una publicación del diario Página Siete.



Los exfuncionarios enviaron una carta al nuevo gerente de Entel con la copia de los depósitos bancarios como prueba. Firman la carta Shirley Mónica Gutiérrez Assaf (que cobró Bs 80.091,9 ), Marcelo Stelzer Dorado (Bs 96.110,3), Rocío Gladys Escobar Flores (Bs 62.633), Yamyl Klinsky Vásquez (Bs 30.434,9), Rosario Kimberly Pantoja Veizaga (Bs 64.073,5), Édgar Martín Franco Cochamanidis (Bs 44.851,4), Juan Édgar Orellana López (Bs 43.890,3), Valeria Andrea Pizarro Pérez (Bs 43.249,6) y Marcelo Sebastián Dabdoub Peña (Bs 96.110,3).



Los que no devolvieron, según ese mismo medio, son: son Manuel Lara Bischof (Bs 96.110,3), Julio Peña Justiniano (Bs 96.110,3), Yhalmar Abuawad Bonifaz (Bs 57.666,1), Édgar Chávez Cortez (Bs 57.666,1).



Otras denuncias



Denunció cinco presuntas irregularidades: auspicio a un piloto de rally por Bs 1,11 millones, gastos en un hotel cinco estrellas por más de $us 7.900, compra de celulares por Bs 94.255, aumento de bonos de refrigerio y transporte a funcionarios y pago por finiquitos, por Bs 868.998.



Solicitó la anotación preventiva de sus bienes y la retención de fondos en entidades financieras. La Asamblea Legislativa ha pedido informes para definir procesos contra quienes resultaren responsables.



Un día después de conocerse el caso, el 13 de febrero, Montes viajó a Estados Unidos donde fue detenido por un problema con la visa de ingreso.