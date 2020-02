Transportistas de Chuquisaca anuncian paro por falta de atención de autoridades a sus pedidos







14/02/2020 - 20:30:31

Sucre, ABI.- La Federación de chóferes de Chuquisaca anunció el viernes un paro escalonado desde el 18 de febrero, porque supuestamente autoridades municipales, departamentales y nacionales no habrían escuchado sus pedidos, informó el secretario de relaciones de ese sector, Jhonny Estrada.



"Está ratificado el paro ya que las autoridades no han hecho caso a nuestros pedidos que son de hace bastante tiempo. La primera medida de presión se va a llevar a cabo el martes de la siguiente semana con un paro de dos horas, de 11h00 a 13h00. De acuerdo a una evaluación, haremos un siguiente de 24 horas y así", informó a los periodistas.



Advirtió que ese sector prevé intensificar sus medidas de presión, en caso de no ser atendidas sus demandas.



Detalló que ese sector reclama el avasallamiento de sus áreas de trabajo por otros medios de transporte que están afiliados a su federación.



Agregó, asimismo, que esperan el arreglo de las calles, aceras y bordillos que están deterioradas en la ciudad de Sucre, además que demandan el arreglo de la ruta La Palizada-Bermejito, por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).



Estrada informó que otra de las solicitudes de ese sector es la renuncia de un gerente y subgerente de la empresa cementera Fancesa, por un supuesto maltrato a los directivos del autotransporte e ineficiencia por la falta de planteamiento de nuevas estrategias de mercadotecnia para abrir mercados.



Informó, asimismo, que otro tema es la saturación de la terminal de buses que está totalmente colapsada con apenas 10 líneas.

Solicitó, también, la intervención del Gobierno nacional para hacer una auditoría de las obras de la nueva Terminal que, según su explicación, no sería apta para ese servicio porque no se habría hecho un buen estudio de suelos.