Ortiz reconoce legitimidad en declaración de emergencia de cívicos cruceños por posible habilitación de Evo Morales







14/02/2020 - 20:27:32

La Paz, ABI.- El senador de Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, reconoció el viernes "legitimidad" en el estado de emergencia declarado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz ante la posibilidad de que el expresidente Evo Morales sea habilitado como candidato a senador por el MAS en los comicios del 3 de mayo.



"Hay gran preocupación en la sociedad civil por la búsqueda de habilitación de Evo Morales como candidato, una persona que es responsable del fraude electoral que ha golpeado a la democracia boliviana (...) no hay duda que Morales no puede ser habilitado", dijo a los periodistas.



El legislador dijo que Morales abandonó el país por el fraude electoral perpetrado en octubre de 2019, por lo que la ciudadanía debe tener tranquilidad acerca de ese tema electoral.



Ortiz afirmó que la población está "preocupada y escandalizada" por el intento de Evo Morales de refugiarse en el parlamento para evitar sanciones por las ilegalidades cometidas durante su mandato.



El asambleísta precisó que las determinaciones de los cívicos cruceños son una actividad propia de la sociedad civil en la que no tiene injerencia el Gobierno nacional.



Entretanto, el diputado del MAS, Efraín Chambi, afirmó que el anuncio de movilización de los cívicos cruceños responde a la coyuntura electoral.



"Es una pelea de agrupaciones políticas (...) el Comité Cívico de Santa Cruz quiere sacar una resolución a su medida para que obviamente el MAS no participe en las elecciones", señaló.